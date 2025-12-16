Arranca la semana y, con ella, una nueva cita con la ilusión. Este lunes 15 de diciembre, miles de colombianos estuvieron atentos al sorteo del Súper Astro Luna, un juego que se ha convertido en parte de la rutina nocturna de quienes confían en los números y en la energía de los signos zodiacales. Entre el cierre del día y el inicio de una nueva semana, la expectativa vuelve a encenderse con una combinación que puede cambiarlo todo.

El ambiente de lunes tiene algo especial: es momento de nuevos comienzos, de renovar propósitos y, para muchos, de poner a prueba la intuición. Por eso, el resultado oficial del Súper Astro Luna en Colombia genera tanto interés, ya que cada sorteo representa una oportunidad distinta, independiente de las anteriores, en la que cualquier número y cualquier signo pueden ser los protagonistas de la jornada.

Resultado del sorteo de la Lotería Super Astro Luna – Lunes 15 de Diciembre 2025

Ya está disponible la combinación ganadora del Súper Astro Luna de este lunes 15 de diciembre. Revisa con atención el número y el signo zodiacal revelados en el sorteo, confirma tu jugada y descubre si la suerte decidió acompañarte en el inicio de la semana.

Número Ganador: 7806

Signo Zodiacal: Piscis.

Plan de premios de la lotería Súper Astro Luna

El Súper Astro Luna cuenta con un esquema de premios escalonado que permite obtener ganancias según el nivel de acierto, siempre que coincidan el número y el signo zodiacal. El premio mayor se entrega cuando el jugador acierta las cuatro cifras exactas en orden más el signo ganador, una combinación que multiplica el valor invetido 42.000 veces, convirtiéndose en una de las recompensas más altas dentro de los juegos de azar en Colombia.

Además del premio principal, existen categorías intermedias que mantienen viva la emoción en cada sorteo. Si la coincidencia es de tres cifras en orden más el signo, el premio equivale a 1.000 veces lo jugado; mientras que acertar las dos últimas cifras junto con el signo zodiacal paga 100 veces la inversión realizada. Este sistema flexible hace que incluso una jugada pequeña tenga la posibilidad de convertirse en una ganancia significativa.

Descuentos aplicables a los premios del Súper Astro Luna

Al momento de reclamar un premio del Súper Astro Luna, es importante tener en cuenta los descuentos legales establecidos en Colombia. El principal es la retención en la fuente del 20%, la cual se aplica únicamente a los premios que superan las 48 UVT, equivalentes aproximadamente a $1.709.136 pesos. Este descuento se realiza de forma automática antes de que el ganador reciba el dinero.

Adicionalmente, se aplica el GMF (Gravamen a los Movimientos Financieros), conocido como el 4×1000, que corresponde a un impuesto indirecto de orden nacional sobre las transacciones financieras. Este valor es asumido por el primer beneficiario del premio y es calculado por la entidad fiduciaria Banco BBVA al momento de la consignación o transferencia. Tener claridad sobre estos descuentos permite a los jugadores conocer con exactitud el valor neto que recibirán tras resultar ganadores.