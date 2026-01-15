El miércoles 14 de enero en Colombia llega con la semana ya avanzada y el resultado del sorteo de la lotería Súper Astro Luna. Acá podrás consultarlo.

Este juego se ha convertido en una pausa especial dentro de la rutina diaria. Elegir un número, confiar en un signo zodiacal y esperar el resultado es, para muchos, una forma de cerrar el día con esperanza. En mitad de la semana, la posibilidad de una buena noticia hace que cada sorteo se viva con una emoción particular.

Resultado del sorteo de la Lotería Súper Astro Luna – Miércoles 14 de Enero 2026

En este artículo podrás consultar el resultado de la lotería Súper Astro Luna del miércoles 14 de enero en Colombia. Revisa con atención el número y el signo ganador, porque incluso en un día marcado por la rutina, la suerte puede aparecer cuando menos se espera.

Número ganador: 9105

Signo Zodiacal: Leo.

Así se distribuyen los premios en la lotería Súper Astro Luna

La lotería Súper Astro Luna cuenta con una estructura de premios escalonada que reconoce distintos niveles de acierto. El premio más alto se entrega cuando el jugador coincide plenamente con el resultado del sorteo, acertando las cuatro cifras en el orden exacto y el signo zodiacal. Esta combinación permite multiplicar el valor invertido hasta 42.000 veces, convirtiéndose en el objetivo principal para quienes participan cada noche.

Además del premio mayor, el sorteo ofrece recompensas atractivas por aciertos parciales. Si el jugador logra coincidir con las tres últimas cifras en orden y el signo correspondiente, recibe un pago equivalente a 1.000 veces la inversión. Este nivel intermedio mantiene el interés y la emoción incluso cuando la coincidencia no es total.

También existen premios para aciertos más sencillos. Cuando se aciertan las dos últimas cifras junto con el signo ganador, la recompensa es de 100 veces el valor jugado. Gracias a este esquema progresivo, cada jugada conserva potencial de premio, haciendo del Súper Astro Luna un sorteo dinámico y emocionante.

El papel clave del signo zodiacal en el Súper Astro Luna

En el Súper Astro Luna, el signo zodiacal es un factor determinante y no un simple complemento del número. Cada noche, junto a las cifras ganadoras, se selecciona al azar uno de los doce signos del zodiaco, y únicamente quienes hayan elegido ese signo pueden acceder a los premios, sin importar el nivel de acierto numérico.

La selección del signo se realiza durante la transmisión en vivo mediante un proceso completamente aleatorio, con equipos certificados y bajo la supervisión de las autoridades competentes. Este control garantiza igualdad de condiciones para todos los signos y refuerza la transparencia del sorteo.

Para conocer la combinación ganadora, los jugadores pueden consultar los canales oficiales del Súper Astro Luna, donde el número y el signo se publican pocos minutos después de cada sorteo. Entre la página web, las redes sociales y plataformas informativas aliadas, verificar el resultado es rápido, seguro y accesible, manteniendo intacta la expectativa que acompaña cada noche a este juego que une azar y astrología.