Este viernes 13 de febrero en Colombia, el resultado sorteo Astro Luna despierta una expectativa especial entre quienes participaron en la jornada. La combinación de fecha y tradición convierte la espera en un momento cargado de cábalas, intuiciones y miradas al reloj mientras se acerca la revelación oficial.

El Súper Astro Luna no es solo un sorteo nocturno: es un hábito para miles de personas que siguen atentos cada cifra y cada signo zodiacal. En un día como hoy, donde las supersticiones toman protagonismo, la emoción se multiplica y cada jugada parece tener un significado distinto.

Resultado del sorteo de la Lotería Súper Astro Luna – Viernes 13 de Febrero 2026

Presentamos los datos confirmados de esta edición, con la combinación ganadora ya definida del sorteo Súper Astro Luna del viernes 13 de febrero para que puedas contrastarla con tu jugada. Revisa con calma las cifras y el signo correspondiente, porque aquí queda consignado cómo terminó la historia del Súper Astro Luna en esta fecha tan particular.

El número ganador: 2529

Signo zodiacal: Leo.

Así está estructurado el plan de premios del Súper Astro Luna en Colombia

El Súper Astro Luna destaca por contar con un sistema de premios que no se limita únicamente al acierto total. Su esquema contempla distintos niveles de ganancia, permitiendo que los jugadores obtengan recompensas tanto por la combinación completa como por coincidencias parciales, siempre acompañadas del signo zodiacal correcto.

El premio mayor se obtiene al acertar las cuatro cifras en el orden exacto junto con el signo, lo que equivale a un pago de hasta 42.000 veces lo invertido. También existen categorías intermedias: tres últimas cifras más el signo pagan 1.000 veces lo jugado, y dos últimas cifras más el signo otorgan 100 veces la inversión. Este modelo escalonado mantiene el interés en cada sorteo y convierte pequeñas jugadas en oportunidades llamativas.

Gracias a esta distribución clara y proporcional, el juego se mantiene como uno de los más seguidos en el país. Cada jornada representa una posibilidad renovada de ganar, lo que fortalece la expectativa diaria alrededor del sorteo.

El signo zodiacal como pieza clave en el resultado del Súper Astro Luna

En el Súper Astro Luna, el signo zodiacal no es un detalle adicional, sino un requisito esencial para acceder a cualquier premio. Aunque se acierten las cifras, sin coincidencia en el signo no hay ganancia, lo que convierte esta elección en un elemento determinante dentro de la jugada.

Muchos participantes eligen el signo por afinidad personal o por creencias asociadas a la buena fortuna. Con doce opciones disponibles y las mismas probabilidades de ser seleccionadas, el componente astrológico añade un matiz especial que diferencia al sorteo y refuerza la conexión entre azar, simbolismo y expectativa.