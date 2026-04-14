Este lunes 13 de abril en Colombia arranca con la atención puesta en el resultado sorteo Astro Luna. Muchos hacen una pausa para revisar si su número y signo lograron coincidir con la jugada ganadora. Entre inicio de semana, pendientes y nuevos planes, siempre hay espacio para ese instante en el que todo se define en una combinación.

El Súper Astro Luna ya es parte del ritmo diario para quienes siguen el juego con intención. Algunos se mantienen fieles a sus números, otros cambian según la intuición del momento, pero todos comparten esa mezcla de emoción, expectativa y curiosidad que se siente justo antes de conocer el resultado.

Resultado del sorteo de la Lotería Súper Astro Luna – Lunes 13 de Abril 2026

Aquí te dejamos el resultado, número y signo ganador del día, listo para que lo compares con tu jugada. Revisa bien las cifras y el signo, porque este lunes 13 de abril puede tener sorpresa en el Astro Luna en Colombia.

El número ganador: 1705

Y el signo zodiacal: Escorpión.

Cómo funciona el sistema de premios del Súper Astro Luna

El Súper Astro Luna tiene un plan de premios que no se queda solo en el todo o nada. Aquí hay varios niveles de acierto, pero el objetivo top es pegarle a las cuatro cifras exactas + el signo zodiacal, lo que puede multiplicar la apuesta hasta 42.000 veces. Por eso es uno de los juegos más llamativos del chance en Colombia.

También hay premios intermedios que mantienen viva la emoción. Si aciertas las tres últimas cifras en orden + signo, ganas 1.000 veces lo jugado. Y si le pegas a las dos últimas cifras + signo, obtienes 100 veces tu apuesta. Es decir, una misma jugada te da varias oportunidades dentro del mismo sorteo.

El signo zodiacal: lo que define si ganas o no el premio mayor en el Astro Luna

En el Súper Astro Luna, el signo zodiacal es obligatorio. Puedes acertar el número, pero si no coincide el signo, no hay premio. Así de claro. Por eso, elegirlo es una parte clave de cada jugada.

El signo se define de forma aleatoria e independiente, con las mismas probabilidades para los 12. Todo el proceso está bajo controles oficiales, y el resultado se publica de inmediato en canales autorizados, para que puedas consultarlo fácil desde cualquier lugar.