El domingo 12 de octubre en Colombia llega con la calma de un día para descansar. Y con la emoción que cada noche despierta el Super Astro Luna, el sorteo que mezcla azar y astrología en una experiencia única. Miles de jugadores en todo el país siguieron la transmisión con la esperanza de que los astros y los números se alinearan a su favor. Hoy, la espera terminó: el resultado oficial del día ya está disponible, y una nueva combinación ha quedado marcada como la ganadora.

Los domingos tienen ese encanto especial de cierre y renovación: son el momento perfecto para recargar energía y, por qué no, probar la suerte antes de comenzar una nueva semana. En ese espíritu, el Super Astro Luna se ha convertido en una tradición nocturna para muchos colombianos, una cita con el azar que combina emoción, intuición y el toque místico de los signos zodiacales.

Resultado del sorteo de la Lotería Super Astro Luna – Domingo 12 de Octubre 2025

En esta edición del Super Astro Luna del domingo 12 de octubre, el número y el signo ganadores ya fueron confirmados oficialmente. Aquí podrás conocer la jugada exacta que definió la suerte del día y descubrir si este domingo terminó con una sorpresa celestial para ti.

Número y signo ganadores se conocerán a partir de las 8:30 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Transmisión y canales para seguir el sorteo del Super Astro Luna en Colombia

Vivir la emoción del Super Astro Luna en tiempo real es parte del encanto de este sorteo que cada noche atrae a miles de jugadores. La transmisión oficial se realiza por Canal 1, con horarios establecidos según el día: de lunes a viernes a las 10:50 p. m., los sábados a las 10:30 p. m. y los domingos y festivos a las 8:30 p. m. Durante el programa, los espectadores pueden ver en directo el momento exacto en que se extraen las balotas con el número y el signo ganadores, garantizando total transparencia.

Para quienes no alcanzan a ver la transmisión en vivo, existen varias formas de consultar los resultados minutos después del sorteo. Los datos oficiales se publican en los canales digitales del Super Astro Luna, como su página web y redes sociales, además de estar disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país. También plataformas especializadas como Futbolete comparten la información actualizada casi en tiempo real, convirtiéndose en una fuente práctica y confiable.

Con tantas alternativas, seguir el resultado del Super Astro Luna es más fácil que nunca. Lo fundamental es verificar siempre la información en fuentes oficiales, especialmente si tu jugada resultó ganadora, para garantizar que el proceso de cobro sea seguro y sin contratiempos. Así, la emoción del juego se vive con confianza desde cualquier lugar de Colombia.

Resumen de la semana en la lotería Astro Luna: resultados del lunes 6 al sábado 11 de octubre

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo de Astro Luna del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 6 de octubre: 8823 – Libra.

Martes 7 de octubre: 6622 – Sagitario.

Miércoles 8 de octubre: 6607 – Géminis.

Jueves 9 de octubre: 8273 – Piscis.

Viernes 10 de octubre: 2696 – Virgo.

Sábado 11 de octubre: 3376 – Sagitario.

El lunes 13 de octubre será la próxima edición del sorteo en la lotería Astro Luna. Se realizará en su horario habitual: 10:50 p.m. Acá podrás consultar su resultado oportunamente.