Este miércoles 11 de febrero en Colombia, el resultado sorteo Astro Luna vuelve a convertirse en uno de los momentos más esperados de la noche. Miles de jugadores están pendientes del número y el signo ganador, con la ilusión intacta y la expectativa de que esta vez la suerte esté de su lado. Como cada jornada, la atención se concentra en un instante que puede cambiarlo todo en cuestión de segundos.

El Súper Astro Luna hoy en Colombia no es solo un sorteo más: es una tradición nocturna que reúne a quienes siguen de cerca cada jugada, revisan su número varias veces y esperan la confirmación oficial. La combinación entre cifra y signo zodiacal hace que cada participación tenga un componente especial, distinto a otros juegos de azar, y que el resultado se viva con una emoción particular.

Resultado del sorteo de la Lotería Super Astro Luna – Miércoles 11 de Febrero 2026

Compartimos el resultado oficial del miércoles 11 de febrero, presentado de forma clara y directa para que puedas verificar tu número sin complicaciones. Si hiciste tu jugada para el sorteo de esta noche, aquí podrás contrastar la combinación ganadora y confirmar cómo quedó definido el desenlace del Súper Astro Luna hoy en Colombia.

Número Ganador: 9097

Signo Zodiacal: Acuario.

Por qué el Súper Astro Luna sigue ganando popularidad en Colombia

El Súper Astro Luna se ha convertido en una de las opciones favoritas dentro de las loterías del país gracias a su propuesta diferencial: unir números con signos zodiacales. Esta combinación le da a cada jugada un sentido más personal, ya que muchos jugadores eligen basados en fechas especiales, intuiciones o en el signo con el que se identifican.

A esto se suma la confianza que genera su transmisión en vivo y los controles aplicados en cada sorteo. La posibilidad de seguir el proceso en tiempo real fortalece la credibilidad del juego y convierte la revisión del resultado en un momento cargado de expectativa para miles de colombianos.

Estructura de premios del Súper Astro Luna: así se distribuyen las ganancias

El plan de premios del Súper Astro Luna está diseñado para reconocer distintos niveles de acierto. El premio mayor se obtiene al acertar las cuatro cifras exactas junto con el signo zodiacal, lo que permite multiplicar la inversión hasta 42.000 veces y mantiene alta la emoción en cada edición.

Además, existen categorías intermedias que amplían las posibilidades de ganar, como acertar las tres o dos últimas cifras junto con el signo. Esta estructura escalonada hace que cada sorteo conserve la ilusión, ofreciendo recompensas relevantes incluso sin lograr la combinación completa.