Este martes 10 de febrero, Colombia vuelve a mirar con atención el resultado sorteo Astro Luna, uno de los momentos más esperados de la noche para quienes confiaron en su número y su signo. En plena semana, el sorteo se vive como una pausa cargada de expectativa, donde la rutina diaria se cruza con la ilusión de que la suerte pueda dar una sorpresa.

Los martes suelen pasar sin tanto ruido, pero en el Astro Luna cualquier día puede volverse especial. Entre cábalas repetidas, intuiciones de último momento y combinaciones elegidas con cuidado, miles de jugadores revisan el resultado con la esperanza de que los astros hayan jugado a su favor.

Resultado del sorteo de la Lotería Super Astro Luna – Martes 10 de Febrero 2026

Acá podrás consultar el resultado oficial del Súper Astro Luna en Colombia, con el número y el signo zodiacal ganadores de la jornada. Revisa tu jugada con calma, porque incluso en un martes común, el azar puede cambiar el rumbo de la noche.

Número Ganador: 4430

Signo Zodiacal: Piscis.

Cómo seguir el sorteo del Súper Astro Luna en tiempo real

Noche tras noche, el Súper Astro Luna convoca a miles de colombianos atentos al instante en que se define la combinación ganadora. La transmisión oficial se realiza en vivo por Canal 1, en horarios que ya hacen parte de la rutina diaria: de lunes a sábado a las 10:50 p.m. y los domingos y festivos a las 8:30 p.m. Para muchos jugadores, ese momento representa el cierre del día y una oportunidad para comprobar si la intuición acertó.

El desarrollo del sorteo se apoya en controles estrictos y supervisión constante, lo que garantiza un procedimiento transparente y equitativo. Seguirlo en directo no solo permite conocer el resultado de inmediato, sino también observar cómo se construye la jugada paso a paso, una experiencia que refuerza la confianza y mantiene viva la emoción hasta el final.

Cuando no es posible ver la emisión en vivo, el resultado se publica pocos minutos después en los canales oficiales del Súper Astro Luna, así como en plataformas digitales, redes sociales y puntos de venta autorizados. Gracias a esta cobertura, consultar la información es sencillo, rápido y seguro desde cualquier lugar.

Resultado de la lotería Súper Astro Luna del 9 de febrero

En el sorteo correspondiente al 9 de febrero, la combinación ganadora fue 9083 acompañada del signo Sagitario, un resultado que captó la atención de jugadores en todo el país. Como es habitual, la definición se dio en una transmisión abierta y verificable, donde el azar y el componente zodiacal marcaron el desenlace de la noche.

Quienes participaron con el 9083 + Sagitario quedaron habilitados para reclamar premios según el valor y la modalidad de su apuesta. Con esta dinámica que une números, signos y expectativa diaria, el Súper Astro Luna confirma por qué sigue siendo uno de los sorteos más seguidos en Colombia: cada noche ofrece una nueva posibilidad de que la suerte sorprenda.