Este viernes 10 de abril en Colombia se vive con la expectativa del resultado sorteo Astro Luna para cerrar la semana de la mejor manera. Entre planes y pendientes, siempre hay un instante para ver si la suerte apareció.

El Súper Astro Luna ya es parte del plan de muchos los viernes. Algunos se mantienen fieles a sus números, otros cambian según la intuición del momento, pero todos comparten esa mezcla de emoción y expectativa que se siente justo antes de conocer el resultado. Es ese pequeño ritual que marca el inicio del fin de semana.

Resultado del sorteo de la Lotería Súper Astro Luna – Viernes 10 de Abril 2026

Ya está publicada la combinación de hoy para que la revises sin perder tiempo. Mira bien el número y el signo ganador, compáralos con tu jugada y descubre cómo terminó este viernes 10 de abril en el Súper Astro Luna en Colombia.

Número Ganador: 6593

Signo Zodiacal: Leo.

Qué necesitas para cobrar un premio del Súper Astro Luna en Colombia

Cobrar en el Súper Astro Luna depende del monto que ganaste, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario). Entre más alto sea el premio, más requisitos te van a pedir, todo por temas de seguridad y control en Colombia.

Si el premio es menor a 48 UVT, solo necesitas el tiquete original en buen estado, tu documento de identidad y una copia al 150%. Para premios entre 48 y 181 UVT, debes llenar el formulario SIPLAFT. Y si el premio supera las 181 UVT, también te van a pedir una certificación bancaria reciente, ya que el pago se hace por transferencia. En todos los casos, el tiquete debe estar sin daños ni tachones.

Impuestos que aplican a los premios del Astro Luna

Los premios del Súper Astro Luna tienen descuentos según la ley colombiana. Si ganas 48 UVT o más, se aplica una retención del 20% por ganancias ocasionales.

Además, si el dinero pasa por el sistema financiero, se descuenta el 4×1000 (GMF). En premios altos, estos valores se descuentan antes de que recibas el dinero, así que te llega el monto final neto ya ajustado.