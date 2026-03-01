Este domingo 1 de marzo en Colombia, el resultado sorteo Astro Luna marca el arranque de un nuevo mes con toda la expectativa encima. Nuevo calendario, nuevas metas y, para muchos, la esperanza de que las cuatro cifras y el signo zodiacal sean la mejor forma de empezar marzo.

El Astro Luna se siente distinto cuando es primero de mes. Hay quienes juegan porque quieren “arrancar con suerte”, otros porque sienten que cambiar la página del calendario también puede traer un cambio de energía. Sea por intuición o tradición, la emoción está en revisar la combinación oficial.

Resultado del sorteo de la Lotería Súper Astro Luna – Domingo 1 de Marzo 2026

Aquí tienes el resultado, número y signo confirmados de este 1 de marzo, listos para que los compares en segundos con tu jugada. Mira bien las cifras y el signo ganador, porque este inicio de mes puede traer más que un simple cambio de fecha en Colombia.

Número Ganador y Signo Zodiacal se conocerán a partir de las 8:30 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Quiénes juegan la lotería Súper Astro Luna y por qué engancha tanto en Colombia

El Súper Astro Luna se volvió parte del plan nocturno para todo tipo de personas en Colombia. No tiene un perfil único: lo juegan jóvenes que buscan algo rápido y emocionante, adultos que ya lo tienen en su rutina y hasta familias que lo siguen como tradición. Es fácil de entender, se juega en minutos y tiene ese extra del signo zodiacal que lo hace diferente a otros sorteos.

Gran parte de su conexión está en lo personalizable que es. Puedes elegir tu número, tu signo y jugar a tu manera: por intuición, por fechas clave o simplemente porque “te vibra”. Además, está disponible tanto en puntos físicos como en plataformas digitales, así que participar es sencillo sin importar dónde estés.

No hay una fórmula única para jugarlo. Algunos repiten la misma combinación siempre, otros cambian cada día y muchos se dejan llevar por el momento. Esa mezcla de libertad, simbolismo y expectativa es lo que mantiene al Súper Astro Luna vigente y presente en las noches de miles de colombianos.

Resultados de la semana en la lotería Astro Luna: lunes 23 al sábado 28 de febrero

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo de Astro Luna del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 23 de febrero: 4872 – Escorpión

Martes 24 de febrero: 1575 – Aries

Miércoles 25 de febrero: 1212 – Sagitario

Jueves 26 de febrero: 4826 – Sagitario

Viernes 27 de febrero: 0920 – Libra

Sábado 28 de febrero: 8355 – Libra.

El lunes 2 de marzo será la próxima edición del sorteo en la lotería Súper Astro Luna. Se realizará en su horario habitual: 10:50 p.m. Acá podrás consultar su resultado oportunamente.