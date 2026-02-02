Este domingo 1 de febrero en Colombia, el resultado sorteo Astro Luna marca el cierre del fin de semana para miles de jugadores que siguen este chance como parte de su ritual nocturno. En un día de descanso, encuentros familiares y ritmo pausado, la expectativa se concentra en conocer la combinación que puede traer una sorpresa antes de empezar una nueva semana.

Los domingos, el Súper Astro Luna se vive con un aire distinto. Elegir un número, confiar en un signo zodiacal y esperar el resultado se convierte en un momento tranquilo, casi contemplativo, donde la intuición y la esperanza toman protagonismo. Cada sorteo es independiente, pero la emoción se renueva con la posibilidad de que la suerte aparezca justo al final del día.

Resultado del sorteo de la Lotería Súper Astro Luna – Domingo 1 de Febrero 2026

Con el mes iniciando, el Astro Luna ya definió su resultado en Colombia este domingo 1 de febrero, una combinación que puede cambiar el inicio del segundo mes de 2026.

Número Ganador y Signo Zodiacal se conocerán a partir de las 8:30 p.m. (actualizaremos oportunamente).

El sistema de premios que tiene la lotería Súper Astro Luna

El Súper Astro Luna utiliza un sistema de premios basado en multiplicadores, donde el valor de la ganancia depende tanto del nivel de acierto como del monto jugado. A diferencia de otras loterías, aquí no basta con acertar el número: el signo zodiacal también es determinante. Esta combinación permite que incluso una inversión baja tenga el potencial de convertirse en una recompensa significativa, haciendo que cada jugada resulte atractiva.

El premio mayor se obtiene cuando coinciden las cuatro cifras en el orden exacto y el signo ganador, pagando hasta 42.000 veces lo jugado. Además, el sorteo reconoce coincidencias parciales: acertar las tres últimas cifras más el signo otorga 1.000 veces la inversión, y acertar las dos últimas cifras junto al signo permite ganar 100 veces el valor jugado. Gracias a esta estructura escalonada, el Súper Astro Luna mantiene vivas las posibilidades de premio y refuerza la emoción en cada noche de sorteo.

Resultados de la semana en la lotería Astro Luna: lunes 26 al sábado 31 de enero

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo de Astro Luna del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 26 de enero: 2042 – Acuario.

Martes 27 de enero: 1171 – Géminis.

Miércoles 28 de enero: 4797 – Piscis.

Jueves 29 de enero: 7270 – Virgo.

Viernes 30 de enero: 3472 – Sagitario.

Sábado 31 de enero: 4697 – Sagitario.

El lunes 2 de febrero será la próxima edición del sorteo en la lotería Súper Astro Luna. Se realizará en su horario habitual: 10:50 p.m. Acá podrás consultar su resultado oportunamente.