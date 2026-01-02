El Sinuano Día volvió a ser protagonista este viernes 2 de enero de 2026, en una jornada marcada por la expectativa de miles de jugadores en Colombia que siguen de cerca este tradicional sorteo del chance. Como ocurre a diario, la atención se centró en la combinación principal y en la quinta balota, dos datos clave para quienes participan en esta lotería con la ilusión de alcanzar un premio sorteo importante. El juego mantiene su vigencia gracias a reglas claras, pagos definidos y una mecánica que permite distintas formas de apostar, lo que lo convierte en uno de los más populares del país.

A continuación, puede consultar el resultado del Sinuano Día, correspondiente al sorteo realizado este viernes, junto con información útil para entender mejor cómo funciona el chance en Colombia y de qué manera se calculan las ganancias según la cifra jugada.

Resultado del Sinuano Día – viernes 2 de enero de 2026

El sorteo del Sinuano Día ya se efectuó y este fue el resultado oficial:

Número Ganador: 7544

Quinta Balota: 5

Cuáles son las combinaciones con las que se puede ganar el chance en Colombia

El chance en Colombia permite varias modalidades de apuesta, lo que amplía las posibilidades de obtener un premio sorteo, aunque cada tipo de combinación tiene reglas y pagos distintos. Las principales opciones son:

Una cifra: se apuesta a un solo número del 0 al 9. Es la modalidad con mayor probabilidad de acierto, pero con pago menor.

se apuesta a un solo número del 0 al 9. Es la modalidad con mayor probabilidad de acierto, pero con pago menor. Dos cifras: se juega a un número entre 00 y 99. El premio aumenta, pero también la dificultad.

se juega a un número entre 00 y 99. El premio aumenta, pero también la dificultad. Tres cifras: se apuesta a un número entre 000 y 999, con pagos más altos dentro del chance tradicional.

se apuesta a un número entre 000 y 999, con pagos más altos dentro del tradicional. Cuatro cifras: es la apuesta más completa, del 0000 al 9999, y la que ofrece el mayor premio cuando se acierta en el orden exacto.

En todos los casos, el número debe coincidir exactamente con el resultado del sorteo del día, como ocurre con el Sinuano Día, respetando el orden oficial.

Cómo se calculan las ganancias según cifras jugadas

La reglamentación general del chance en Colombia establece que las ganancias se calculan en función del valor apostado y la cantidad de cifras acertadas. De manera general:

Una cifra: paga un múltiplo fijo sobre el valor jugado.

paga un múltiplo fijo sobre el valor jugado. Dos cifras: el premio corresponde a un pago mayor, proporcional al riesgo asumido.

el premio corresponde a un pago mayor, proporcional al riesgo asumido. Tres cifras: el multiplicador aumenta de forma significativa.

el multiplicador aumenta de forma significativa. Cuatro cifras: ofrece el pago más alto dentro de esta lotería, siempre que el número coincida plenamente con el resultado oficial.

Es importante tener en cuenta que los valores exactos de pago pueden variar según el operador autorizado, pero todos siguen la normativa nacional que regula el juego de chance, garantizando transparencia y reglas claras para los jugadores en Colombia.