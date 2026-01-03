El sábado 3 de enero de 2026 se vivió una nueva jornada del Sinuano Día, uno de los juegos de chance más tradicionales y seguidos en Colombia. Con el sorteo ya realizado, miles de jugadores revisan sus apuestas mientras otros aprovechan para entender mejor cómo se calculan los pagos según la cifra jugada y el valor apostado. Este tipo de información resulta clave para participar con criterio, conocer el alcance real de cada premio sorteo y mantener una relación responsable con la lotería.

En esta nota puede consultar el resultado del Sinuano Día correspondiente a este sábado y, además, encontrar una explicación clara sobre cuánto se puede ganar según la modalidad de apuesta, así como quién regula el chance en Colombia y por qué ese control protege al jugador.

Resultado del Sinuano Día – sábado 3 de enero de 2026

El Sinuano Día ya cumplió con su sorteo de este sábado. A continuación, el espacio destinado para el resultado oficial:

Número Ganador: 8099

Quinta Balota: 0

Cuánto se gana con el Sinuano según la cifra y el valor apostado

En el chance, las ganancias dependen directamente de dos factores: la cantidad de cifras acertadas y el monto apostado. En el caso del Sinuano Día, la reglamentación establece pagos definidos que permiten al jugador conocer con anticipación el posible premio.

De acuerdo con las condiciones habituales de este juego:

Por el acierto de cuatro cifras en su orden , se pagan $4.500 por cada peso apostado .

, se pagan . Por el acierto de cuatro cifras en cualquier orden , el pago es de $208 por cada peso apostado .

, el pago es de . La Quinta Balota tiene un valor adicional, el cual puede variar según la reglamentación vigente del chance .

tiene un valor adicional, el cual puede variar según la reglamentación vigente del . De forma habitual en el Sorteo El Sinuano, la Quinta Balota paga alrededor de $40.000 pesos por lo apostado.

Estas cifras muestran por qué las apuestas de cuatro números ofrecen un premio sorteo más alto, aunque también implican mayor dificultad. Por ello, siempre se recomienda participar con mesura, definir un presupuesto claro y entender que el chance es una actividad de entretenimiento dentro del marco legal de la lotería en Colombia.

Quién regula el chance en Colombia y por qué eso protege al jugador

El chance en Colombia está regulado por entidades estatales que establecen las reglas del juego, en este caso Coljuegos, que supervisan a los operadores y garantizan que los sorteos se realicen de manera transparente. Este marco regulatorio busca proteger tanto al jugador como a los recursos públicos, ya que parte de lo recaudado se destina al sistema de salud.

Gracias a esta regulación, los operadores autorizados deben cumplir con condiciones estrictas: pagos garantizados, información clara sobre premios, certificación de resultados y canales formales para reclamaciones. Esto reduce el riesgo de fraude y asegura que cualquier premio obtenido en juegos como el Sinuano Día tenga respaldo legal.

Jugar dentro del sistema autorizado no solo protege el dinero del apostador, sino que también promueve un entorno más seguro y responsable para todos los participantes del chance y la lotería en Colombia.