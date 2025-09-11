El Súper Astro Sol realizó este jueves 11 de septiembre de 2025 su esperado sorteo en Colombia, uno de los juegos más tradicionales y seguidos por los apostadores en el país. La jornada dejó como resultado la combinación ganadora que ilusiona a miles de jugadores que diariamente ponen a prueba su suerte, motivados por la posibilidad de alcanzar importantes premios y vivir la emoción de este reconocido juego de azar que combina números con los signos del zodiaco.

Número ganador del Súper Astro Sol del 11 de septiembre

Estos son los resultados oficiales del Súper Astro Sol:

Número Ganador: 7371

Signo Zodiacal: Capricornio.

¿Cuál es el premio más grande que puedo ganar en el Súper Astro Sol?

El Súper Astro Sol se caracteriza por ser uno de los juegos más atractivos del país gracias a sus premios. El mayor reconocimiento que se puede obtener es el premio mayor, que se gana al acertar los cuatro números más el signo zodiacal. Este acierto multiplica la apuesta hasta por 42.000 veces, lo que significa que con una inversión mínima se puede alcanzar un monto millonario. Además, el juego ofrece diferentes categorías de premios secundarios, como aquellos que pagan por acertar solo tres, dos o un número, o el signo zodiacal, lo que mantiene vigente el interés de los apostadores.

¿Cómo puedo cobrar mi premio en Colombia de manera segura?

Para reclamar un premio del Súper Astro Sol en Colombia, el proceso depende del valor obtenido. Si el premio es menor a 48 UVT, puede cobrarse directamente en los puntos de venta autorizados. Para premios superiores, el apostador debe acudir a una entidad bancaria con el tiquete original, su documento de identidad y llenar los formularios exigidos por Coljuegos y la entidad operadora. Se recomienda no firmar ni entregar el billete a terceros, ya que el premio lo cobra únicamente el portador registrado. Además, el pago se realiza bajo retención en la fuente, lo que garantiza la legalidad y seguridad de la operación.