Este viernes 5 de diciembre de 2025 se llevó a cabo una nueva edición del Súper Astro Sol, uno de los juegos de chance más populares en Colombia debido a su combinación única entre número y signo zodiacal. Este sorteo, realizado bajo supervisión estatal y estrictos protocolos de transparencia, garantiza a los jugadores un proceso seguro, auditable y totalmente regulado en todo el territorio nacional. A continuación queda el espacio para registrar el resultado oficial y el desarrollo de los temas del día.

Súper Astro Sol del viernes 5 de diciembre de 2025 – Resultados ahora

Consulta aquí la combinación oficial revelada en el sorteo:

Número Ganador: 2833

Signo Zodiacal: Escorpión

¿Cómo sé que un punto de venta es legal y autorizado?

Para participar con seguridad en el Súper Astro Sol, es fundamental hacerlo únicamente en puntos de venta autorizados. En Colombia, redes como SuRed, PagaTodo, SuperGIROS, RedServi y otros operadores avalados por Coljuegos están plenamente habilitados para comercializar apuestas de chance.

Un punto de venta legal debe exhibir su resolución vigente, logotipos oficiales, información del operador y contar con terminales de venta certificadas. Además, las transacciones deben generar un comprobante físico o digital con número de serie, fecha, hora y detalles de la jugada.

Comprar en establecimientos no autorizados puede exponer al jugador a apuestas inválidas, pérdida de premios o fraudes. Lo más seguro es verificar siempre la información del local y utilizar únicamente redes reconocidas y reguladas.

¿Qué hacer si pierdo mi boleto y había ganado?

Perder un boleto ganador puede tener consecuencias graves, pues en Colombia el comprobante es el único documento con validez legal para reclamar el premio. Si el jugador extravía su recibo, la regla general indica que no es posible recibir el pago, ya que los operadores están obligados a verificar la autenticidad y titularidad del documento físico o digital presentado.

En caso de pérdida, lo recomendable es reportarlo inmediatamente al operador autorizado para dejar constancia del incidente. Sin embargo, esto no garantiza el pago del premio, ya que el original es indispensable para el proceso de validación.

Por ello, se aconseja siempre tomar medidas preventivas: conservar el recibo en un lugar seguro, evitar doblarlo en exceso, no exponerlo al calor o humedad, y si es un comprobante digital, realizar copias de respaldo. Estas precauciones pueden evitar la pérdida del derecho al cobro en caso de resultar ganador.