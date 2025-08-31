Una jornada más especial en Colombia con el sorteo de la siempre tradicional y querida, Lotería de Boyacá. Las balotas determinaron un nuevo ganador en la noche del sábado 30 de agosto de 2025. Es el momento de conocer el afortunado ganador de los $15.000 millones de pesos de hoy.

Ganador Premio Mayor de la Lotería de Boyacá – Sábado 30 de agosto

Conserva en buen estado tu billete o colilla para que puedas reclamar tu premio sin problema.

Premio Mayor: 9106

Serie: 118

Lotería de Boyacá: un poco de historia

La Lotería y Beneficencia de Boyacá nació el 3 de mayo de 1923, gracias a la ordenanza número 061. Desde sus inicios se constituyó como una empresa comercial del departamento de Boyacá, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. Su gestión se enmarcó bajo el derecho privado en sus actos comerciales y el derecho público en sus funciones administrativas.

Cambios en la denominación institucional

En 1963, mediante la ordenanza número 0022, la entidad cambió su razón social a Beneficencia de Boyacá. Posteriormente, el decreto 328 del 17 de mayo de 1968 dispuso su fusión con la Lotería de Boyacá. Sin embargo, este acto fue anulado el 23 de abril de 1979, lo que devolvió la independencia de las entidades.

Reorganización administrativa en los años noventa

El decreto 1236 del 9 de septiembre de 1992 le otorgó facultades para una amplia reorganización administrativa. Desde entonces se adoptó el nombre de Instituto de Beneficencia y Lotería de Boyacá, concebido como un establecimiento público descentralizado adscrito a la Secretaría de Hacienda. Su principal misión fue obtener recursos económicos para la salud y la seguridad integral de los boyacenses.

Más adelante, el decreto 001501 del 27 de diciembre de 1995 impulsó una reestructuración para optimizar la eficiencia y eficacia de la entidad.

Transformación en empresa industrial y comercial

En 1996, la Asamblea de Boyacá otorgó facultades al Gobernador mediante la ordenanza número 007, que permitió la transformación del Instituto en empresa industrial y comercial del Estado. Esta nueva naturaleza jurídica quedó definida en el decreto ordenanza 000722 del 31 de mayo de 1996, consolidando así la identidad actual de la Lotería de Boyacá.

Modernización en 2004

Con el decreto 1366 del 16 de noviembre de 2004, se modificó su estatuto básico y se reafirmó su naturaleza como empresa industrial y comercial del departamento. Desde entonces, la institución tiene como propósito central generar recursos para financiar los servicios de salud, promoviendo la responsabilidad social y el bienestar de los clientes mediante la operación transparente de los juegos de suerte y azar. Su modelo de gestión se apoya en procesos de calidad, mejoramiento continuo y personal comprometido.

Junta directiva de la lotería de boyacá

La Junta Directiva de la Lotería de Boyacá está integrada por: