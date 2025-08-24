La Lotería de Boyacá ha realizado su esperado sorteo de este sábado 23 de agosto de 2025 y los resultados ya están disponibles. Si adquiriste tu billete, este es el momento de verificar si eres el afortunado ganador de su premio mayor de $15.000 millones.
Combinación ganadora del Premio Mayor – Sábado 23 de agosto
No olvides conservar en buen estado tu billete o colilla para que puedas reclamar el premio sin problemas.
- Premio Mayor: 3628
- Serie: 059
Lotería de Boyacá: todos los resultados y números del sábado 23 de agosto
- Lanzamiento adicional: 662 – 934
- PIN: 2
Resultados secos
- Seco de $1.000 millones:
- Número: 2462 – Serie: 209
- Seco de $400 millones:
- Número: 7601 – Serie: 430
- Seco de $300 millones:
- Número: 8371 – Serie: 277
- Seco de $100 millones:
- Número: 5787 – Serie: 101
- Secos de $50 millones:
- 7837 – Serie: 398
- 1570 – Serie: 164
- 1471 – Serie: 440
- 9145 – Serie: 168
- Secos de $20 millones:
- 5371 – Serie: 374
- 1189 – Serie: 345
- 6014 – Serie: 156
- 3434 – Serie: 012
- 1529 – Serie: 087
- 3959 – Serie: 361
- 1557 – Serie: 210
- 6886 – Serie: 064
- 5289 – Serie: 231
- 2546 – Serie: 468
- 6016 – Serie: 457
- 6479 – Serie: 428
- 4128 – Serie: 238
- 1137 – Serie: 102
- 9488 – Serie: 101
- Secos de $10 millones:
- 0600 – Serie: 449
- 0624 – Serie: 278
- 0851 – Serie: 306
- 0903 – Serie: 235
- 0958 – Serie: 410
- 1174 – Serie: 190
- 1226 – Serie: 041
- 1277 – Serie: 455
- 1637 – Serie: 135
- 1965 – Serie: 307
- 2652 – Serie: 356
- 2827 – Serie: 284
- 3710 – Serie: 118
- 3956 – Serie: 298
- 4870 – Serie: 072
- 5035 – Serie: 408
- 5045 – Serie: 158
- 5075 – Serie: 427
- 5251 – Serie: 394
- 5817 – Serie: 353
- 5958 – Serie: 068
- 5985 – Serie: 413
- 6017 – Serie: 007
- 6047 – Serie: 343
- 6439 – Serie: 014
- 6637 – Serie: 114
- 7006 – Serie: 182
- 7148 – Serie: 093
- 7169 – Serie: 360
- 7386 – Serie: 077
- 8364 – Serie: 026
- 8679 – Serie: 353
- 8907 – Serie: 336
- 9365 – Serie: 227
- 9509 – Serie: 244
- 9649 – Serie: 141