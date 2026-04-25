La noche del 24 de abril de 2026, a las 11:00 p.m., juega con todo la Lotería de Medellín, una de las más tradicionales de Colombia y cuyo jugoso plan de premios la hace única en el mundo de los chances y loterías en nuestro país. Invitamos a revisar cuidadosamente su billete o fracción, ya que si no gana el premio mayor, también tiene múltiples oportunidades de obtener algún seco o aproximación dentro del sorteo.

Consulta aquí el resultado del Premio Mayor de la Lotería de Medellín – 24 de abril

Número Ganador: 8395

Serie: 318

Premios Secos del 24 de abril

Secos de 1000 Millones

0030 – 225

1521 – 396

Secos de 700 Millones

6309 – 190

5254 – 144

Revisa AHORA el plan de premios del sorteo ordinario de la Lotería de Medellín

El plan de premios de la Lotería de Medellín es uno de los más robustos dentro de la lotería en Colombia, ofreciendo múltiples opciones de ganar en un solo sorteo.

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Datos generales del sorteo

Premio mayor: $16.000 millones

$16.000 millones Cantidad de fracciones: 3

3 Precio por fracción: $7.000

$7.000 Precio del billete completo: $21.000

$21.000 Total del plan de premios: $42.000 millones

$42.000 millones Total de series: 500

Este esquema convierte a la lotería en una de las más atractivas del país, ya que no solo se centra en el premio mayor, sino que amplía las posibilidades a través de múltiples premios secos y aproximaciones.

Premio mayor

1 premio mayor: $16.000 millones

Premios secos

2 premios secos: $1.000 millones cada uno

$1.000 millones cada uno 2 premios secos: $500 millones cada uno

$500 millones cada uno 2 premios secos: $300 millones cada uno

$300 millones cada uno 6 premios secos: $50 millones cada uno

$50 millones cada uno 7 premios secos: $20 millones cada uno

$20 millones cada uno 16 premios secos: $10 millones cada uno

Aproximaciones con serie

Tres últimas cifras del mayor con serie: 9 premios: $35 millones cada uno

Tres últimas cifras del mayor con serie (segunda categoría): 78 premios: $35.000 cada uno

Dos últimas cifras del mayor con serie: 90 premios: $6 millones cada uno

Dos últimas cifras del mayor con serie (segunda categoría): 90 premios: $6.000 cada uno

Última cifra del mayor con serie: 801 premios: $354.697 cada uno

Serie del mayor: 4.999 premios: $35.000 cada uno



Aproximaciones sin serie

Mayor sin serie: 48 premios: $4.500.000 cada uno

Tres primeras cifras del mayor sin serie: 4.481 premios: $45.217 cada uno

Tres últimas cifras del mayor sin serie: 4.481 premios: $45.217 cada uno

Dos primeras cifras del mayor sin serie: 44.910 premios: $36.145 cada uno

Dos últimas cifras del mayor sin serie: 44.910 premios: $36.145 cada uno

Última cifra del mayor sin serie: 444.600 premios: $25.301 cada uno



Secos sin serie

21.156 premios: $31.000 cada uno

Este completo plan de premios demuestra por qué la Lotería de Medellín es una de las más destacadas dentro de la lotería en Colombia, brindando múltiples caminos para ganar en cada sorteo. Ya sea con el premio mayor, los secos o las aproximaciones, cada billete representa una nueva oportunidad dentro de este tradicional juego.