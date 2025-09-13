Los viernes en Colombia no solo marcan el final de la semana laboral. También traen consigo una dosis de ilusión y expectativa con el sorteo de la Lotería de Medellín, uno de los más tradicionales del país. Este 12 de septiembre no fue la excepción: miles de jugadores estuvieron atentos al número ganador que podría convertir en millonario a uno solo… o alegrar la noche de varios afortunados gracias a los premios secos.

En juego estaba el codiciado Premio Mayor de 16 MIL MILLONES de pesos, una cifra que tiene el poder de transformar vidas en segundos. Pero más allá del número principal, también se entregaron múltiples premios secundarios, pensados para que la fortuna se reparta y la celebración se extienda por varias regiones del país. La Lotería de Medellín lo vuelve a hacer: emociona, premia y une a miles alrededor de un mismo sueño.

Resultado y número ganador del PREMIO MAYOR en la Lotería de Medellín – Sorteo del 12 de Septiembre 2025

Y si jugaste, este es el momento que estabas esperando. Compartimos el resultado oficial del sorteo del 12 de septiembre, con el número ganador del Premio Mayor y la lista completa de secos. Ten tu número a la mano porque podrías ser uno de los que hoy comienza a escribir una nueva historia.

El número ganador del Premio Mayor por 16 MIL MILLONES de pesos del 12 de septiembre fue el 3472 de la serie 401.

Participar en la Lotería de Medellín no es solo perseguir un premio, es también respaldar un propósito con impacto real. Cada billete adquirido se traduce en un aporte directo al fortalecimiento del sistema de salud en Antioquia, canalizando recursos hacia programas, servicios e infraestructura que mejoran la vida de miles de personas. Detrás de cada jugada hay un gesto solidario que, sin hacer ruido, contribuye a construir una sociedad más equitativa y cuidada.

Números ganadores de los secos en la Lotería de Medellín, 12 de septiembre

Seco número 1 por 1.000 millones: 5073 de la serie 251.

Seco número 2 por 1.000 millones: 2593 de la serie 348.

Seco número 1 por 700 millones: 4313 de la serie 011.

Seco número 2 por 700 millones: 9533 de la serie 019.

Seco número 1 por 500 millones: 5718 de la serie 465.

Seco número 2 por 500 millones : 0786 de la serie 139.

Seco número 1 por 100 millones: 5168 de la serie 118.

Seco número 2 por 100 millones: 3185 de la serie 488.

Seco número 3 por 100 millones: 9985 de la serie 361.

Seco número 4 por 100 millones: 7357 de la serie 282.

Seco número 5 por 100 millones: 2099 de la serie 444.

Seco numero 6 por 100 millones: 8319 de la serie 151.

Números ganadores de los 7 secos por 50 millones

Seco número 1 por 50 millones: 5441 de la serie 199.

Seco número 2 por 50 millones: 9748 de la serie 441.

Seco número 3 por 50 millones: 8718 de la serie 171.

Seco número 4 por 50 millones: 9068 de la serie 098.

Seco número 5 por 50 millones: 6661 de la serie 397.

Seco número 6 por 50 millones: 1335 de la serie 157.

Seco número 7 por 50 millones: 7687 de la serie 345.

Números ganadores de los 10 secos por 20 millones

Seco número 1 por 20 millones: 9792 de la serie 495.

Seco número 2 por 20 millones: 9708 de la serie 112.

Seco número 3 por 20 millones: 9048 de la serie 337.

Seco número 4 por 20 millones: 6763 de la serie 201.

Seco número 5 por 20 millones: 8518 de la serie 149.

Seco número 6 por 20 millones: 3309 de la serie 316.

Seco número 7 por 20 millones: 0735 de la serie 414.

Seco número 8 por 20 millones: 1887 de la serie 369.

Seco número 9 por 20 millones: 0731 de la serie 058.

Seco número 10 por 20 millones: 6892 de la serie 098.

Números ganadores de los 15 secos por 10 millones

Seco número 1 por 10 millones: 8350 de la serie 221.

Seco número 2 por 10 millones: 2831 de la serie 194.

Seco número 3 por 10 millones: 4513 de la serie 231.

Seco número 4 por 10 millones: 1930 de la serie 111.

Seco número 5 por 10 millones: 3932 de la serie 156.

Seco número 6 por 10 millones: 3898 de la serie 008.

Seco número 7 por 10 millones: 2770 de la serie 248.

Seco número 8 por 10 millones: 7030 de la serie 328.

Seco número 9 por 10 millones: 9900 de la serie 282.

Seco número 10 por 10 millones: 6644 de la serie 039.

Seco número 11 por 10 millones: 8887 de la serie 403.

Seco número 12 por 10 millones: 7756 de la serie 264.

Seco número 13 por 10 millones: 2487 de la serie 074.

Seco número 14 por 10 millones: 1954 de la serie 455.

Seco número 15 por 10 millones: 5749 de la serie 341.

Lotería de Medellín: premios que cambian vidas y aportan al bienestar común cada viernes

Cada viernes, el sorteo de la Lotería de Medellín vuelve a encender la ilusión en miles de hogares del país. El premio más esperado es el Premio Mayor de 16 mil millones de pesos, pero no es el único que reparte alegrías. También se otorgan premios secos que permiten que más personas tengan su oportunidad de celebrar, ampliando así el alcance del juego y su impacto.

Estos premios secos se asignan a números distintos al del premio principal y, aunque sus valores son menores, ofrecen recompensas significativas. Para muchos ganadores, pueden representar un alivio económico, una meta cumplida o un impulso inesperado. Esta estructura más abierta convierte el sorteo en una experiencia emocionante y diversa, con ganadores en distintas regiones.

Pero la Lotería de Medellín no solo entrega premios: también apoya una causa que toca vidas. Parte del dinero recaudado se invierte en el fortalecimiento de la salud pública en Antioquia, financiando programas y servicios que benefician a miles de personas. Participar en el sorteo es también hacer parte de una cadena solidaria que transforma esperanza en acción social.