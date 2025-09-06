Es viernes por la noche y en muchos hogares colombianos se enciende la ilusión. La tradición se repite una vez más: la Lotería de Medellín celebró su sorteo habitual, con un Premio Mayor de 16 MIL MILLONES de pesos en juego y decenas de premios secos que podrían haber cambiado el rumbo de muchos jugadores. ¿Participaste? Este podría ser tu momento de suerte.

Además del impacto económico, este sorteo tiene una característica que lo hace especial: no hay un solo ganador posible, sino decenas de oportunidades. Con los premios secos, la emoción se reparte por todo el país, tocando puertas inesperadas y multiplicando las posibilidades de celebrar. Por eso, si compraste tu billete, no basta con revisar un solo número: la lista completa de premios puede tener tu combinación ganadora. Y como cada viernes, no solo está en juego la fortuna personal. Cada billete vendido contribuye directamente al fortalecimiento del sistema de salud en Antioquia, convirtiendo la ilusión del sorteo en un acto de solidaridad colectiva.

Resultado y número ganador del PREMIO MAYOR en la Lotería de Medellín – Sorteo del 5 de Septiembre 2025

Aquí te compartimos el resultado oficial de la Lotería de Medellín del 5 de septiembre, con el número ganador del premio mayor y todos los secos. ¡Revisa bien tu número!

El número ganador del Premio Mayor por 16 MIL MILLONES de pesos del 5 de septiembre fue el 8417 de la serie 341.

Lotería de Medellín: así se distribuyen los premios y se impulsa el bienestar social cada viernes

