El resultado del sorteo en la Lotería de Medellín del 5 de diciembre llega en una fecha que ya respira ambiente de fin de año, cuando muchos comienzan a proyectar nuevos sueños y a cerrar ciclos. En medio de ese clima decembrino, el sorteo vuelve a convocar a miles de jugadores con la ilusión de alcanzar el premio mayor de 16 mil millones de pesos, una cifra que podría cambiar cualquier plan antes de que termine el año. Cada número elegido, cada apuesta hecha, alimenta la expectativa de una noche que siempre promete sorpresas.

Cada sorteo tiene su propio ambiente, pero diciembre le añade un brillo inconfundible. Quienes jugaron lo hicieron con la esperanza de sorprenderse antes de Navidad; quienes siguieron su intuición quizá imaginaron cómo sería cerrar el año con un giro afortunado. Entre números elegidos por tradición, fechas especiales o simples corazonadas, el sorteo de este 5 de diciembre reúne historias distintas con un mismo objetivo: ver caer ese número capaz de volver inolvidable la temporada.

Resultado y PREMIO MAYOR en la Lotería de Medellín – Sorteo del 5 de Diciembre 2025

El sorteo del 5 de diciembre de 2025 en la Lotería de Medellín dejó una jornada llena de expectativa y grandes ilusiones, especialmente por el atractivo premio mayor de 16 mil millones de pesos que estuvo en juego. Acá está:

El número ganador del Premio Mayor por 16 MIL MILLONES de pesos del viernes 5 de Diciembre es el 9736 de la serie 99.

Y no solo se trata del premio mayor: también están en juego todos los secos, esos premios adicionales que multiplican las posibilidades de alegrar la noche de alguien más. Acá encontrarás el resultado completo del sorteo, con el número ganador y cada seco entregado. Si jugaste, este es el momento de revisar; si no, es una invitación a dejarte contagiar por la emoción que, viernes tras viernes, mantiene vigente la magia de la Lotería Medellín.

Números ganadores de los secos en la Lotería de Medellín, 5 de diciembre

Seco número 1 por 1.000 millones: 2412 de la serie 381.

Seco número 2 por 1.000 millones: 1836 de la serie 216.

Seco número 1 por 700 millones: 8015 de la serie 406.

Seco número 2 por 700 millones: 7828 de la serie 119.

Seco número 1 por 500 millones: 2843 de la serie 455.

Seco número 2 por 500 millones : 9918 de la serie 447.

Seco número 1 por 100 millones: 2142 de la serie 222.

Seco número 2 por 100 millones: 6830 de la serie 415.

Seco número 3 por 100 millones: 8419 de la serie 227.

Seco número 4 por 100 millones: 1203 de la serie 332.

Seco número 5 por 100 millones: 7085 de la serie 313.

Seco número 6 por 100 millones: 6807 de la serie 432.

Números ganadores de los 7 secos por 50 millones

Seco número 1 por 50 millones: 8066 de la serie 410.

Seco número 2 por 50 millones: 8817 de la serie 354.

Seco número 3 por 50 millones: 2280 de la serie 083.

Seco número 4 por 50 millones: 2881 de la serie 222.

Seco número 5 por 50 millones: 5663 de la serie 423.

Seco número 6 por 50 millones: 3961 de la serie 217.

Seco número 7 por 50 millones: 7523 de la serie 163.

Números ganadores de los 10 secos por 20 millones

Seco número 1 por 20 millones: 8351 de la serie 385.

Seco número 2 por 20 millones: 0758 de la serie 388.

Seco número 3 por 20 millones: 6033 de la serie 216.

Seco número 4 por 20 millones: 3827 de la serie 034.

Seco número 5 por 20 millones: 0090 de la serie 332.

Seco número 6 por 20 millones: 9606 de la serie 404.

Seco número 7 por 20 millones: 6455 de la serie 330.

Seco número 8 por 20 millones: 6941 de la serie 487.

Seco número 9 por 20 millones: 7183 de la serie 342.

Seco número 10 por 20 millones: 7065 de la serie 353.

Lotería de Medellín: un juego que también es una ayuda para todos los habitantes de Antioquia

Más allá de la emoción que cada viernes despierta el sorteo, la Lotería de Medellín cumple un papel que va mucho más lejos que la simple posibilidad de acertar un número. Cada billete adquirido se convierte en un aporte real al fortalecimiento del sistema de salud en el departamento, apoyando programas y servicios que llegan a poblaciones que más los necesitan. Así, participar no solo aviva la esperanza de ganar, sino que también contribuye a construir una región más solidaria, con oportunidades y bienestar para todos.