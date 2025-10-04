El primer viernes de octubre llega cargado de ilusión con uno de los sorteos más esperados de la semana: el de la Lotería de Medellín. Como ya es tradición, miles de jugadores en Colombia vuelven a soñar con transformar su suerte gracias a un billete que podría convertirse en la llave a una nueva vida. Hoy, 3 de octubre, la promesa se mantiene: el Premio Mayor de 16 MIL MILLONES DE PESOS está en juego.

Además del gran premio, también se reparten numerosos secos, pensados para multiplicar las oportunidades de ganar y hacer de este viernes una noche inolvidable para más de un afortunado. La emoción no termina con el número principal: hay mucho más por descubrir entre las combinaciones ganadoras que entrega la Lotería de Medellín en cada edición.

Resultado y número ganador del PREMIO MAYOR en la Lotería de Medellín – Sorteo del 3 de Octubre 2025

Si participaste en el sorteo, este es el momento que estabas esperando. Ya se conocen los resultados oficiales de la Lotería de Medellín del 3 de octubre, con el número ganador del Premio Mayor de 16 mil millones y todos los premios secos confirmados. Tal vez hoy sea ese viernes en el que la fortuna decidió tocar tu puerta.

El número ganador del Premio Mayor por 16 MIL MILLONES de pesos del 3 de octubre fue el 9860 de la serie 349.

Números ganadores de los secos en la Lotería de Medellín, 3 de octubre

Seco número 1 por 1.000 millones: 0721 de la serie 326.

Seco número 2 por 1.000 millones: 5711 de la serie 395.

Seco número 1 por 700 millones: 5927 de la serie 135.

Seco número 2 por 700 millones: 8701 de la serie 467.

Seco número 1 por 500 millones: 8006 de la serie 425.

Seco número 2 por 500 millones : 0693 de la serie 326.

Seco número 1 por 100 millones: 9054 de la serie 069.

Seco número 2 por 100 millones: 3880 de la serie 243.

Seco número 3 por 100 millones: 5928 de la serie 071.

Seco número 4 por 100 millones: 7835 de la serie 125.

Seco número 5 por 100 millones: 6486 de la serie 055.

Seco número 6 por 100 millones: 7270 de la serie 063.

Números ganadores de los 7 secos por 50 millones

Seco número 1 por 50 millones: 8778 de la serie 490.

Seco número 2 por 50 millones: 9491 de la serie 162.

Seco número 3 por 50 millones: 4923 de la serie 088.

Seco número 4 por 50 millones: 7779 de la serie 037.

Seco número 5 por 50 millones: 3358 de la serie 065.

Seco número 6 por 50 millones: 5332 de la serie 393.

Seco número 7 por 50 millones: 4684 de la serie 479.

Números ganadores de los 10 secos por 20 millones

Seco número 1 por 20 millones: 7748 de la serie 033.

Seco número 2 por 20 millones: 2931 de la serie 038.

Seco número 3 por 20 millones: 1717 de la serie 028.

Seco número 4 por 20 millones: 8186 de la serie 218.

Seco número 5 por 20 millones: 0244 de la serie 205.

Seco número 6 por 20 millones: 5787 de la serie 155.

Seco número 7 por 20 millones: 4351 de la serie 465.

Seco número 8 por 20 millones: 6654 de la serie 058.

Seco número 9 por 20 millones: 1452 de la serie 030.

Seco número 10 por 20 millones: 8819 de la serie 152.

Números ganadores de los 15 secos por 10 millones

Seco número 1 por 10 millones: 4244 de la serie 427.

Seco número 2 por 10 millones: 8319 de la serie 297.

Seco número 3 por 10 millones: 5979 de la serie 368.

Seco número 4 por 10 millones: 0181 de la serie 079.

Seco número 5 por 10 millones: 6458 de la serie 248.

Seco número 6 por 10 millones: 7218 de la serie 080.

Seco número 7 por 10 millones: 3203 de la serie 458.

Seco número 8 por 10 millones: 6711 de la serie 313.

Seco número 9 por 10 millones: 9776 de la serie 006.

Seco número 10 por 10 millones: 1893 de la serie 282.

Seco número 11 por 10 millones: 9491 de la serie 342.

Seco número 12 por 10 millones: 3632 de la serie 231.

Seco número 13 por 10 millones: 1930 de la serie 143.

Seco número 14 por 10 millones: 6953 de la serie 082.

Seco número 15 por 10 millones: 2671 de la serie 326.

Lotería de Medellín: emoción semanal con impacto real en Antioquia

Cada viernes, la Lotería de Medellín despierta ilusiones en todo el país con su esperado sorteo. El codiciado Premio Mayor de 16 mil millones de pesos es el gran atractivo, pero no viene solo: también se entregan numerosos premios secos que amplían las oportunidades y llevan alegría a más hogares.

Estos premios adicionales se asignan a combinaciones distintas al número principal, y aunque sus valores son menores, representan sumas relevantes que pueden cambiar el rumbo de quienes los ganan. Gracias a esta estructura, el sorteo se convierte en una experiencia más democrática e incluyente.

Más allá del juego, hay un propósito solidario detrás de cada billete vendido. Parte de los fondos recaudados se destinan a fortalecer el sistema de salud en Antioquia, financiando programas, servicios e infraestructura que benefician a miles de personas. Así, cada jugada es también una jugada por el bienestar colectivo.