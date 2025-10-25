La noche del viernes trae consigo una dosis de ilusión que ya es costumbre en miles de hogares colombianos. El sorteo de la Lotería de Medellín vuelve a ser el protagonista de esta jornada con su espectacular premio mayor de 16 MIL MILLONES de pesos, además de una larga lista de premios secos que podrían hacer realidad los sueños de muchos. ¿Jugaste esta vez? Entonces es momento de sacar el billete y cruzar los dedos.

Como cada viernes, la expectativa se renueva. Hay quienes siguen la transmisión en vivo, otros esperan el anuncio con el billete en mano, y algunos solo lo revisan por curiosidad… pero todos comparten una misma pregunta: ¿salió mi número? Este 24 de octubre, la Lotería de Medellín no decepciona y vuelve a repartir emoción con resultados que podrían cambiar vidas.

Resultado y número ganador del PREMIO MAYOR en la Lotería de Medellín – Sorteo del 24 de Octubre 2025

Acá podrás conocer el resultado oficial del sorteo del 24 de octubre, incluyendo el número del Premio Mayor y la lista completa de secos ganadores. Entonces, aquellos que jugaron en el sorteo, ya pueden revisar su billete y descubrir si la suerte estuvo de su lado. Acá los números.

El número ganador del Premio Mayor por 16 MIL MILLONES de pesos del 24 de octubre fue el 1651 de la serie 036.

Además del sorteo, también se mantiene vivo un compromiso social que hace la diferencia. Cada billete vendido representa un aporte directo al sistema de salud en Antioquia, financiando programas que mejoran la atención médica y el bienestar de miles de personas. Jugar es soñar en grande… pero también es ayudar.

Números ganadores de los secos en la Lotería de Medellín, 24 de octubre

Seco número 1 por 1.000 millones: 1229 de la serie 099.

Seco número 2 por 1.000 millones: 0919 de la serie 221.

Seco número 1 por 700 millones: 9532 de la serie 011.

Seco número 2 por 700 millones: 2377 de la serie 189.

Seco número 1 por 500 millones: 5671 de la serie 146.

Seco número 2 por 500 millones : 6909 de la serie 396.

Seco número 1 por 100 millones: 5191 de la serie 374.

Seco número 2 por 100 millones: 4932 de la serie 206.

Seco número 3 por 100 millones: 4833 de la serie 281.

Seco número 4 por 100 millones: 3798 de la serie 389.

Seco número 5 por 100 millones: 0788 de la serie 217.

Seco número 6 por 100 millones: 4356 de la serie 191.

Números ganadores de los 7 secos por 50 millones

Seco número 1 por 50 millones: 5181 de la serie 037.

Seco número 2 por 50 millones: 3764 de la serie 334.

Seco número 3 por 50 millones: 9351 de la serie 139.

Seco número 4 por 50 millones: 8039 de la serie 265.

Seco número 5 por 50 millones: 9500 de la serie 420.

Seco número 6 por 50 millones: 1482 de la serie 063.

Seco número 7 por 50 millones: 0755 de la serie 150.

Números ganadores de los 10 secos por 20 millones

Seco número 1 por 20 millones: 8456 de la serie 015.

Seco número 2 por 20 millones: 2597 de la serie 471.

Seco número 3 por 20 millones: 1223 de la serie 319.

Seco número 4 por 20 millones: 8757 de la serie 229.

Seco número 5 por 20 millones: 1179 de la serie 401.

Seco número 6 por 20 millones: 1934 de la serie 208.

Seco número 7 por 20 millones: 6181 de la serie 348.

Seco número 8 por 20 millones: 7048 de la serie 228.

Seco número 9 por 20 millones: 9934 de la serie 472.

Seco número 10 por 20 millones: 0343 de la serie 223.

Números ganadores de los 15 secos por 10 millones

Seco número 1 por 10 millones: 8030 de la serie 294.

Seco número 2 por 10 millones: 2991 de la serie 180.

Seco número 3 por 10 millones: 4233 de la serie 019.

Seco número 4 por 10 millones: 2879 de la serie 466.

Seco número 5 por 10 millones: 6070 de la serie 205.

Seco número 6 por 10 millones: 1288 de la serie 303.

Seco número 7 por 10 millones: 1925 de la serie 082.

Seco número 8 por 10 millones: 9972 de la serie 372.

Seco número 9 por 10 millones: 1168 de la serie 315.

Seco número 10 por 10 millones: 7312 de la serie 093.

Seco número 11 por 10 millones: 8363 de la serie 248.

Seco número 12 por 10 millones: 5624 de la serie 218.

Seco número 13 por 10 millones: 1769 de la serie 043.

Seco número 14 por 10 millones: 2873 de la serie 292.

Seco número 15 por 10 millones: 0043 de la serie 489.

Lotería de Medellín: cada sorteo impulsa una causa que transforma vidas en Colombia

Más allá de la emoción por los premios, cada edición de la Lotería de Medellín representa una oportunidad para generar impacto social. Lo que comienza como un juego, se convierte en una contribución colectiva que fortalece el sistema de salud en Antioquia. Con cada billete, se financian proyectos que mejoran la atención médica, llegan a zonas vulnerables y respaldan iniciativas que marcan la diferencia. Así, participar es sumarse a una causa que une esperanza y compromiso comunitario.