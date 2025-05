El viernes tiene algo especial: no solo marca el inicio del fin de semana, también renueva la ilusión de miles de colombianos con uno de los sorteos más esperados del país. Como es tradición, la Lotería de Medellín celebró una nueva edición la noche del 23 de mayo, con millones de ojos atentos al número ganador del premio mayor y la expectativa de convertirse, quizás, en el próximo gran afortunado.

Esta edición no fue la excepción: el premio mayor de 16 mil millones de pesos volvió a ser el gran protagonista, pero no estuvo solo. Una vez más, la Lotería de Medellín también repartió múltiples premios secos, aumentando las posibilidades de ganar y dejando buenas noticias en distintas regiones. Para muchos, el viernes no terminó con descanso… sino con celebración.

Número ganador del Premio Mayor en la Lotería de Medellín – Sorteo del 23 de mayo de 2025

Si compraste tu billete para este sorteo, es momento de revisar con atención. Te presentamos el resultado oficial de la Lotería de Medellín HOY, 23 de mayo, con el número ganador del premio mayor y el listado completo de los secos. Porque un viernes con resultados también puede ser el inicio de un nuevo capítulo.

El número ganador del Premio Mayor del día fue el 9798 de la serie 49.

Detrás de cada sorteo de la Lotería de Medellín hay algo más que emoción y premios. Cada billete vendido se convierte en una fuente de apoyo para el sistema de salud pública en Antioquia, permitiendo financiar proyectos, programas y servicios que impactan positivamente en la vida de miles de ciudadanos. Participar no solo es jugar, también es aportar al bienestar de toda una región.

Números ganadores de los secos en la Lotería de Medellín, 23 de mayo

Seco número 1 por 1.000 millones: 3041 de la serie 011.

3041 de la serie 011. Seco número 2 por 1.000 millones: 5243 de la serie 420.

5243 de la serie 420. Seco número 1 por 700 millones: 4060 de la serie 057.

4060 de la serie 057. Seco número 2 por 700 millones: 3377 de la serie 033.

3377 de la serie 033. Seco número 1 por 500 millones: 4738 de la serie 226.

4738 de la serie 226. Seco número 2 por 500 millones : 6969 de la serie 146.

: 6969 de la serie 146. Seco número 1 por 100 millones: 6421 de la serie 246.

6421 de la serie 246. Seco número 2 por 100 millones: 7203 de la serie 236.

7203 de la serie 236. Seco número 3 por 100 millones: 8360 de la serie 023.

8360 de la serie 023. Seco número 4 por 100 millones: 1208 de la serie 468.

1208 de la serie 468. Seco número 5 por 100 millones: 3189 de la serie 485.

3189 de la serie 485. Seco numero 6 por 100 millones: 8475 de la serie 229.

Números ganadores de los 7 secos por 50 millones

Seco número 1 por 50 millones: 7315 de la serie 217.

7315 de la serie 217. Seco número 2 por 50 millones: 5506 de la serie 291.

5506 de la serie 291. Seco número 3 por 50 millones: 6652 de la serie 135.

6652 de la serie 135. Seco número 4 por 50 millones: 1594 de la serie 267

1594 de la serie 267 Seco número 5 por 50 millones: 0804 de la serie 172.

0804 de la serie 172. Seco número 6 por 50 millones: 2517 de la serie 473.

2517 de la serie 473. Seco número 7 por 50 millones: 7247 de la serie 361.

Números ganadores de los 10 secos por 20 millones

Seco número 1 por 20 millones: 3667 de la serie 223.

3667 de la serie 223. Seco número 2 por 20 millones: 5393 de la serie 309.

5393 de la serie 309. Seco número 3 por 20 millones: 7477 de la serie 033.

7477 de la serie 033. Seco número 4 por 20 millones: 8209 de la serie 451.

8209 de la serie 451. Seco número 5 por 20 millones: 3905 de la serie 170.

3905 de la serie 170. Seco número 6 por 20 millones: 9904 de la serie 205.

9904 de la serie 205. Seco número 7 por 20 millones: 9945 de la serie 477.

9945 de la serie 477. Seco número 8 por 20 millones: 9784 de la serie 044.

9784 de la serie 044. Seco número 9 por 20 millones: 9098 de la serie 310.

9098 de la serie 310. Seco número 10 por 20 millones: 5859 de la serie 371.

Números ganadores de los 15 secos por 10 millones

Seco número 1 por 10 millones: 2599 de la serie 050.

2599 de la serie 050. Seco número 2 por 10 millones: 6684 de la serie 152.

6684 de la serie 152. Seco número 3 por 10 millones: 0839 de la serie 435.

0839 de la serie 435. Seco número 4 por 10 millones: 6638 de la serie 176.

6638 de la serie 176. Seco número 5 por 10 millones: 7781 de la serie 104.

7781 de la serie 104. Seco número 6 por 10 millones: 2362 de la serie 461.

2362 de la serie 461. Seco número 7 por 10 millones: 7930 de la serie 311.

7930 de la serie 311. Seco número 8 por 10 millones: 8229 de la serie 324.

8229 de la serie 324. Seco número 9 por 10 millones: 2354 de la serie 124.

2354 de la serie 124. Seco número 10 por 10 millones: 7147 de la serie 325.

7147 de la serie 325. Seco número 11 por 10 millones: 7615 de la serie 442.

7615 de la serie 442. Seco número 12 por 10 millones: 3698 de la serie 368.

3698 de la serie 368. Seco número 13 por 10 millones: 1819 de la serie 107.

1819 de la serie 107. Seco número 14 por 10 millones: 2899 de la serie 121.

2899 de la serie 121. Seco número 15 por 10 millones: 0293 de la serie 386.

Todo lo que puedes ganar con la Lotería de Medellín cada viernes en Colombia

Todos los viernes, la Lotería de Medellín se convierte en una cita obligada para quienes buscan cambiar su suerte. Si bien el gran atractivo es el Premio Mayor de 16 mil millones de pesos, el juego no se limita a una sola oportunidad: hay decenas de premios secos en juego que aumentan las posibilidades de ganar y mantienen viva la emoción del sorteo.

Estos premios adicionales no dependen del número del mayor y se entregan a otras combinaciones ganadoras, ofreciendo montos importantes que también pueden hacer la diferencia. Esta variedad convierte a cada sorteo en una verdadera red de oportunidades, donde no hay un solo camino hacia la victoria.

Por eso, participar en la Lotería de Medellín es apostar por más de una opción. Cada billete representa una chance real de obtener una recompensa significativa, en un juego que combina ilusión, emoción y la posibilidad concreta de recibir una gran noticia al final del día.