Los viernes en Colombia no solo marcan el cierre de la semana: también encienden la chispa de la ilusión con uno de los sorteos más esperados del país. Como es tradición, la Lotería de Medellín volvió a ser protagonista este 22 de agosto, repartiendo fortuna en forma de números ganadores y dejando corazones acelerados en todos los rincones donde hay un billete en juego. Esta noche, el sueño de 16 mil millones de pesos volvió a estar sobre la mesa… y ya tiene dueño.

Pero no todo termina con el Premio Mayor. La emoción se multiplica gracias a los codiciados premios secos, esas recompensas adicionales que permiten que muchos más jugadores celebren con fuerza el cierre de semana. Ganar en la Lotería de Medellín no es cuestión de un solo número, sino de múltiples oportunidades que hacen del sorteo una experiencia mucho más inclusiva y emocionante.

Resultado con el número ganador del PREMIO MAYOR en la Lotería de Medellín – Sorteo del 22 de agosto 2025

Compartimos el resultado oficial de la Lotería de Medellín del 22 de agosto, con el número ganador del Premio Mayor y la lista completa de premios secos. ¿Jugaste esta vez? Entonces es momento de revisar tu billete, porque hoy podrías ser parte de los afortunados ganadores del sorteo.

El número ganador del Premio Mayor por 16 MIL MILLONES de pesos del 22 de agosto fue el 4918 de la serie 310.

Cada viernes, la Lotería de Medellín transforma la ilusión del juego en impacto real. Más allá de entregar premios que pueden cambiar destinos, cada sorteo respalda una causa que toca muchas vidas. Gracias a la compra de cada billete, se generan recursos que se invierten en mejorar el sistema de salud en Antioquia, apoyando iniciativas y programas que fortalecen la atención médica en la región. Jugar también es una forma de aportar al bienestar colectivo.

Números ganadores de los secos en la Lotería de Medellín, 22 de agosto

Seco número 1 por 1.000 millones: 5336 de la serie 131

Seco número 2 por 1.000 millones: 1659 de la serie 287.

Seco número 1 por 700 millones: 3184 de la serie 007.

Seco número 2 por 700 millones: 4959 de la serie 436.

Seco número 1 por 500 millones: 5472 de la serie 177.

Seco número 2 por 500 millones : 0415 de la serie 489.

Seco número 1 por 100 millones: 6965 de la serie 151.

Seco número 2 por 100 millones: 8021 de la serie 449.

Seco número 3 por 100 millones: 4282 de la serie 106.

Seco número 4 por 100 millones: 7095 de la serie 436.

Seco número 5 por 100 millones: 0825 de la serie 361.

Seco numero 6 por 100 millones: 7161 de la serie 438.

Números ganadores de los 7 secos por 50 millones

Seco número 1 por 50 millones: 1542 de la serie 332.

Seco número 2 por 50 millones: 4170 de la serie 271.

Seco número 3 por 50 millones: 8040 de la serie 334.

Seco número 4 por 50 millones: 7833 de la serie 034.

Seco número 5 por 50 millones: 0551 de la serie 258.

Seco número 6 por 50 millones: 0820 de la serie 129.

Seco número 7 por 50 millones: 4237 de la serie 264.

Números ganadores de los 10 secos por 20 millones

Seco número 1 por 20 millones: 3785 de la serie 067.

Seco número 2 por 20 millones: 8017 de la serie 313.

Seco número 3 por 20 millones: 8573 de la serie 094.

Seco número 4 por 20 millones: 7328 de la serie 101.

Seco número 5 por 20 millones: 5671 de la serie 480.

Seco número 6 por 20 millones: 6369 de la serie 367.

Seco número 7 por 20 millones: 5688 de la serie 030.

Seco número 8 por 20 millones: 9732 de la serie 125.

Seco número 9 por 20 millones: 4148 de la serie 114.

Seco número 10 por 20 millones: 2766 de la serie 118.

Números ganadores de los 15 secos por 10 millones

Seco número 1 por 10 millones: 7593 de la serie 041.

Seco número 2 por 10 millones: 9382 de la serie 309.

Seco número 3 por 10 millones: 1016 de la serie 293.

Seco número 4 por 10 millones: 7684 de la serie 192.

Seco número 5 por 10 millones: 1318 de la serie 418.

Seco número 6 por 10 millones: 5003 de la serie 477.

Seco número 7 por 10 millones: 4584 de la serie 436.

Seco número 8 por 10 millones: 9499 de la serie 297.

Seco número 9 por 10 millones: 4033 de la serie 303.

Seco número 10 por 10 millones: 6383 de la serie 057.

Seco número 11 por 10 millones: 7002 de la serie 251.

Seco número 12 por 10 millones: 4791 de la serie 309.

Seco número 13 por 10 millones: 9216 de la serie 385.

Seco número 14 por 10 millones: 7024 de la serie 482.

Seco número 15 por 10 millones: 1248 de la serie 441.

Cómo se entregan los premios de la Lotería de Medellín cada viernes

Cada viernes por la noche, la Lotería de Medellín renueva la ilusión de miles de jugadores en Colombia. El sorteo tiene como gran atractivo el Premio Mayor de 16 mil millones de pesos, pero también reparte una significativa cantidad de premios secos, diseñados para que más personas tengan la posibilidad de ganar en distintas regiones del país.

Los premios secos de la Lotería de Medellín se asignan a números distintos al del mayor, y aunque no alcanzan el mismo valor, representan montos importantes que pueden significar un alivio económico o una sorpresa inesperada para quienes resultan ganadores. Esta estructura hace que el sorteo sea más equitativo, emocionante y accesible para todos.

Más allá del juego, la Lotería de Medellín cumple una función social clave: parte de los recursos recaudados con la venta de billetes se invierte en el fortalecimiento del sistema de salud en Antioquia. Así, participar en cada sorteo es también una forma de contribuir al bienestar de miles de personas en la región.