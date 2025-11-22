El 21 de noviembre llega con esa mezcla de expectativa y energía que solo un sorteo de la Lotería de Medellín puede encender. Es jueves, un día que se siente como antesala: de fin de semana, de planes, de cierres, de nuevas esperanzas.

Cada edición de la Lotería Medellín es un pequeño ritual colectivo. Personas revisando sus billetes, comparando números, recordando por qué eligieron esa combinación: una fecha especial, una corazonada, un impulso de buena vibra. No importa si se juega cada semana o solo de vez en cuando; lo cierto es que este sorteo del 21 de noviembre vuelve a reunir ilusiones y a encender conversaciones con una sola pregunta en el aire: ¿habrá caído en mi número?

Resultado y PREMIO MAYOR en la Lotería de Medellín – Sorteo del 21 de Noviembre 2025

Y justo en medio de este ambiente de cierre de semana, aparece la oportunidad que mueve a miles de jugadores en todo el país: conocer el resultado del sorteo que entrega un premio mayor de 16 mil millones de pesos. Acá lo compartimos:

El número ganador del Premio Mayor por 16 MIL MILLONES de pesos del 21 de Noviembre fue el 6192 de la serie 125.

Además del millonario premio mayor, también se movieron todos los secos, esos premios que amplían las posibilidades de alegrar la noche de alguien más. En este artículo encontrarás el resultado completo, con el número ganador y cada seco entregado. Si jugaste, es momento de revisar con calma; si no, es la oportunidad perfecta para dejarte contagiar por la emoción que, jueves tras jueves, convierte a la Lotería Medellín en una tradición que nunca pierde brillo.

Números ganadores de los secos en la Lotería de Medellín, 21 de noviembre

Seco número 1 por 1.000 millones: 6647 de la serie 062.

Seco número 2 por 1.000 millones: 1361 de la serie 118.

Seco número 1 por 700 millones: 3509 de la serie 377.

Seco número 2 por 700 millones: 5261 de la serie 033.

Seco número 1 por 500 millones: 2443 de la serie 133.

Seco número 2 por 500 millones : 6498 de la serie 391.

Seco número 1 por 100 millones: 7779 de la serie 491.

Seco número 2 por 100 millones: 1016 de la serie 166.

Seco número 3 por 100 millones: 5205 de la serie 139.

Seco número 4 por 100 millones: 8117 de la serie 205.

Seco número 5 por 100 millones: 2314 de la serie 055.

Seco número 6 por 100 millones: 8149 de la serie 012.

Números ganadores de los 7 secos por 50 millones

Seco número 1 por 50 millones: 4337 de la serie 206.

Seco número 2 por 50 millones: 9898 de la serie 441.

Seco número 3 por 50 millones: 4602 de la serie 282.

Seco número 4 por 50 millones: 0842 de la serie 334.

Seco número 5 por 50 millones: 4633 de la serie 267.

Seco número 6 por 50 millones: 3344 de la serie 182.

Seco número 7 por 50 millones: 7413 de la serie 087.

Números ganadores de los 10 secos por 20 millones

Seco número 1 por 20 millones: 6774 de la serie 183.

Seco número 2 por 20 millones: 0050 de la serie 195.

Seco número 3 por 20 millones: 3791 de la serie 060.

Seco número 4 por 20 millones: 4006 de la serie 183.

Seco número 5 por 20 millones: 8056 de la serie 245.

Seco número 6 por 20 millones: 2211 de la serie 067.

Seco número 7 por 20 millones: 8323 de la serie 209.

Seco número 8 por 20 millones: 2298 de la serie 165.

Seco número 9 por 20 millones: 8071 de la serie 445.

Seco número 10 por 20 millones: 1254 de la serie 082.

Números ganadores de los 15 secos por 10 millones

Seco número 1 por 10 millones: 7957 de la serie 042.

Seco número 2 por 10 millones: 9136 de la serie 207.

Seco número 3 por 10 millones: 3812 de la serie 151.

Seco número 4 por 10 millones: 5562 de la serie 189.

Seco número 5 por 10 millones: 3919 de la serie 440.

Seco número 6 por 10 millones: 9894 de la serie 448.

Seco número 7 por 10 millones: 4238 de la serie 271.

Seco número 8 por 10 millones: 8689 de la serie 264.

Seco número 9 por 10 millones: 3823 de la serie 161.

Seco número 10 por 10 millones: 6108 de la serie 207.

Seco número 11 por 10 millones: 5072 de la serie 313.

Seco número 12 por 10 millones: 5157 de la serie 400.

Seco número 13 por 10 millones: 4408 de la serie 265.

Seco número 14 por 10 millones: 5182 de la serie 152.

Seco número 15 por 10 millones: 0972 de la serie 377.

Lotería de Medellín: jugar con propósito y aportar al bienestar de Antioquia

Todos los viernes, la Lotería de Medellín llena de expectativa a miles de familias, pero su verdadero valor trasciende el momento del sorteo. Cada billete comprado se convierte en un aporte directo al fortalecimiento del sistema de salud del departamento, permitiendo ampliar la atención, apoyar programas sociales y llevar servicios esenciales a comunidades que lo necesitan. De esta manera, participar no solo despierta la esperanza de ganar, sino que también ayuda a construir un futuro más solidario para toda la región.