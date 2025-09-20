Los viernes en Colombia no solo anuncian el fin de semana: también traen la emoción del sorteo de la Lotería de Medellín, uno de los más esperados del país. Este 19 de septiembre, miles de personas jugaron con la ilusión de cambiar su destino, soñando con el codiciado Premio Mayor de 16 mil millones de pesos. Como cada semana, la expectativa creció hasta que la suerte finalmente habló.

El sorteo no solo premia a un único afortunado. También se reparten numerosos premios secos, que multiplican las oportunidades de ganar y extienden la emoción por todo el país. Desde ciudades principales hasta los rincones más apartados, cada número representa la posibilidad de recibir una gran noticia este viernes.

Resultado y número ganador del PREMIO MAYOR en la Lotería de Medellín – Sorteo del 19 de Septiembre 2025

Si fuiste uno de los que jugó, llegó el momento de revisar tu billete. Compartimos el resultado oficial de la Lotería de Medellín del 19 de septiembre, con el número ganador del Premio Mayor y la lista completa de premios secos. Hoy podría ser el día en que la suerte te sonría.

El número ganador del Premio Mayor por 16 MIL MILLONES de pesos del 19 de septiembre fue el 5321 de la serie 103.

Participar en la Lotería de Medellín no es solo una jugada por la fortuna, también es un gesto de compromiso con la comunidad. Detrás de cada billete hay una contribución significativa que fortalece el sistema de salud en Antioquia y respalda iniciativas que mejoran la calidad de vida de miles de personas. Lo que para muchos puede parecer solo un juego, en realidad es parte de una red solidaria que transforma ilusión en bienestar colectivo.

Números ganadores de los secos en la Lotería de Medellín, 19 de septiembre

Seco número 1 por 1.000 millones: 4026 de la serie 177.

4026 de la serie 177. Seco número 2 por 1.000 millones: 3522 de la serie 040.

3522 de la serie 040. Seco número 1 por 700 millones: 2570 de la serie 048.

2570 de la serie 048. Seco número 2 por 700 millones: 1610 de la serie 281.

1610 de la serie 281. Seco número 1 por 500 millones: 6901 de la serie 261.

6901 de la serie 261. Seco número 2 por 500 millones : 0427 de la serie 256.

: 0427 de la serie 256. Seco número 1 por 100 millones: 0616 de la serie 211.

0616 de la serie 211. Seco número 2 por 100 millones: 4429 de la serie 000.

4429 de la serie 000. Seco número 3 por 100 millones: 1415 de la serie 098.

1415 de la serie 098. Seco número 4 por 100 millones: 9641 de la serie 301.

9641 de la serie 301. Seco número 5 por 100 millones: 2381 de la serie 228.

2381 de la serie 228. Seco numero 6 por 100 millones: 2344 de la serie 216.

Números ganadores de los 7 secos por 50 millones

Seco número 1 por 50 millones: 2272 de la serie 312.

2272 de la serie 312. Seco número 2 por 50 millones: 1708 de la serie 181.

1708 de la serie 181. Seco número 3 por 50 millones: 0325 de la serie 028.

0325 de la serie 028. Seco número 4 por 50 millones: 4688 de la serie 115.

4688 de la serie 115. Seco número 5 por 50 millones: 1143 de la serie 384.

1143 de la serie 384. Seco número 6 por 50 millones: 8885 de la serie 420.

8885 de la serie 420. Seco número 7 por 50 millones: 3299 de la serie 342.

Lotería de Medellín: premios que cambian vidas y aportes que fortalecen a una región

Cada viernes por la noche, la Lotería de Medellín lleva emoción y expectativa a miles de hogares en Colombia. El ansiado Premio Mayor de 16 mil millones de pesos es solo el inicio: también se reparten premios secos que multiplican las oportunidades de ganar y extienden la alegría a muchos rincones del país.

Estos premios adicionales, asignados a combinaciones distintas al número del mayor, representan montos importantes que pueden marcar un antes y un después para quienes los reciben. Así, el sorteo no solo premia a uno, sino que reparte fortuna de manera más equitativa, generando mayor inclusión y expectativa.

Y detrás de cada sorteo, hay un propósito mayor: impulsar el bienestar colectivo en Antioquia. Parte de los recursos recaudados por la venta de billetes se destinan al fortalecimiento del sistema de salud, permitiendo financiar servicios esenciales, programas médicos y mejoras en la atención. Jugar a la Lotería de Medellín es, al mismo tiempo, jugar por un sueño y apoyar una causa que transforma realidades.