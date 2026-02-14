El 13 de febrero llega con ese aire especial de antesala, justo en la víspera de San Valentín, cuando muchos hablan de detalles, sorpresas y momentos inolvidables. En medio de ese ambiente cargado de expectativa, la Lotería de Medellín vuelve a captar la atención con un sorteo que pone en juego un premio mayor de 16 mil millones de pesos, una cifra que puede convertirse en el mejor regalo inesperado del mes.

Como cada viernes, miles de jugadores siguieron atentos el movimiento de las balotas, con números elegidos por tradición, fechas significativas o simples corazonadas. Este sorteo del 13 de febrero no fue uno más: se vivió con la ilusión de que la suerte apareciera justo en una fecha marcada por emociones y buenos deseos.

Resultado y PREMIO MAYOR en la Lotería de Medellín – Sorteo del 13 de Febrero 2026

En este artículo encontrarás el resultado del sorteo de la Lotería de Medellín del 13 de febrero, con el número ganador del premio mayor y el detalle de todos los secos entregados.

El número ganador del Premio Mayor por 16 MIL MILLONES de pesos de la Lotería de Medellín del 13 de Febrero se conocerá a partir de las 11:00 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Si participaste, es momento de revisar tu jugada con calma; si no, esta edición confirma por qué, semana tras semana, la emoción sigue girando al ritmo de cada balota.

¿Por qué la Lotería de Medellín es la número 1 en Colombia?

De acuerdo con su propio mensaje institucional, la respuesta se sustenta en cifras y trayectoria. Es la lotería que más vende en el país, la que entrega algunos de los premios más atractivos y la que más recursos transfiere al sistema de salud. Esa combinación de volumen, cumplimiento y aporte social la posiciona como un referente dentro del sector, respaldada además por procesos certificados y estándares de transparencia que fortalecen la confianza de los jugadores.

Pero el liderazgo no se explica solo en números. También está en la credibilidad construida a lo largo de los años, en la regularidad de sus sorteos y en la fidelidad de millones de personas que participan cada semana. Tradición, confianza y premios reales son los pilares con los que la Lotería de Medellín resume su identidad: una marca que no solo promete grandes cifras, sino que ha consolidado una reputación basada en respaldo institucional e impacto social tangible.