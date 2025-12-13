En medio del ambiente de viernes, la Lotería de Medellín vuelve a ser protagonista con un sorteo que pone en juego un premio mayor de 16 mil millones de pesos, una cifra que despierta atención en todo el país y convierte la noche en un momento de máxima expectativa.

Cada sorteo es una historia distinta. Hay quienes juegan por tradición, quienes eligen números ligados a fechas importantes y quienes simplemente confían en una corazonada de diciembre. Este 12 de diciembre, miles de personas siguieron de cerca la transmisión, con la esperanza de que su número apareciera en el resultado y les regalara un cierre de año inolvidable, justo cuando los sueños empiezan a tomar forma para el próximo ciclo.

Resultado y PREMIO MAYOR en la Lotería de Medellín – Sorteo del 12 de Diciembre 2025

Acá encontrarás el resultado completo de la Lotería Medellín del 12 de diciembre, con el número ganador y el detalle de cada seco entregado, para que puedas revisar tu jugada y conocer todos los datos clave de esta edición.

El número ganador del Premio Mayor por 16 MIL MILLONES de pesos del viernes 12 de Diciembre es el **** de la serie ***.

La emoción no termina con el premio mayor. Los secos también hacen parte del sorteo y representan nuevas oportunidades para celebrar, ampliando las opciones de que más jugadores se vayan con una alegría. En este espacio podrás consultar el resultado completo, con el número ganador y el detalle de cada premio seco. Si participaste, es momento de comprobar tu jugada; si no, es una muestra más de por qué, viernes tras viernes, la Lotería de Medellín sigue despertando ilusión en todo el país.

Lotería de Medellín: jugar también significa apoyar a la gente en Antioquia

La Lotería de Medellín no solo despierta ilusión cada viernes; su impacto se refleja en beneficios que llegan a todo el departamento. Con cada billete comprado se fortalecen los recursos destinados al sistema de salud, se respaldan programas sociales y se amplía la atención para comunidades que requieren mayor apoyo. De esta manera, participar no es solo apostar por la suerte, sino también aportar a una Antioquia más solidaria, con mejores oportunidades y mayor bienestar para su gente.