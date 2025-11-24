Aquí ya puedes revisar el resultado oficial del Chontico Día, presentado de manera clara, confiable y actualizada para que verifiques tu jugada sin demoras. Si hiciste tu jugada esta mañana o simplemente quieres mantenerte informado, este espacio te permitirá consultar de inmediato tu número y descubrir si este inicio de semana viene acompañado de una sorpresa.

Con noviembre avanzando rápidamente y el cierre de año acercándose, cada sorteo se siente más emocionante. El resultado oficial del Chontico Día se convierte en un pequeño ritual que acompaña almuerzos, pausas laborales y conversaciones casuales en casa o en la oficina. Este lunes 24 de noviembre no es la excepción: miles de personas están atentas a la combinación ganadora que podría traer una buena noticia para empezar la semana con un impulso extra.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Lunes 24 de Noviembre 2025

Este lunes 24 de noviembre marca el inicio de una nueva semana, y con él llegan las rutinas, los planes por organizar y las tareas que vuelven a tomar ritmo. Pero en medio de ese arranque lleno de movimiento, muchos colombianos se toman un momento especial al mediodía para seguir el Chontico Día, uno de los sorteos más tradicionales y esperados del país. El primer día de la semana siempre trae esperanza renovada, y para varios jugadores, esa ilusión comienza revisando su número.

Número Ganador: 7600

Y la 5ta Balota: 6

Chontico Día: la lotería que vibra con la cultura del Valle del Cauca en Colombia

El Chontico Día es más que un juego; es un símbolo cotidiano del suroccidente colombiano. En ciudades como Cali, Palmira, Buga y Buenaventura, este sorteo se ha convertido en parte del paisaje cultural, en un hábito que se transmite entre generaciones. Lo que lo mantiene vivo no son solo sus premios, sino ese momento diario en el que la emoción se comparte entre vecinos, familiares y amigos que esperan juntos la posibilidad de una buena noticia.

Su popularidad radica en la cercanía y simplicidad de su dinámica. Con dos ediciones al día -una a la 1:00 p.m. y otra en la noche-, el Chontico acompaña el ritmo de vida de quienes lo siguen fielmente. Solo basta elegir cuatro cifras, definir el valor de la jugada y esperar el resultado oficial. Esa fórmula directa, accesible y adaptable a distintos presupuestos lo ha convertido en un sorteo confiable y profundamente arraigado entre la gente del Valle y regiones cercanas.

A lo largo de los años, el Chontico Día se ha consolidado como una de las modalidades más queridas del chance colombiano. Cada número jugado guarda una historia: fechas importantes, intuiciones, recuerdos o simples corazonadas. Por eso, más allá del azar, este sorteo representa una conexión emocional con las costumbres de la región y un reflejo del espíritu vallecaucano que late en cada edición.

Resultado del Chontico Día del 23 de noviembre

El resultado oficial del Chontico Día correspondiente al domingo 23 de noviembre confirmó como número ganador el 5298, cifra que marcó la jornada y despertó la ilusión de miles de jugadores en todo el país. Como siempre, cada participante comparó su jugada con la combinación revelada, esperando coincidir total o parcialmente y celebrar una recompensa.

En esta edición, la 5ta Balota correspondió al número 0, sumando una capa extra de emoción para quienes jugaron por esta modalidad complementaria. Con esta combinación principal y adicional, el Chontico Día reafirma por qué sigue siendo uno de los sorteos más apreciados en el suroccidente colombiano: dinámica clara, opciones múltiples de premio y la emoción renovada que acompaña cada día.