El esperado sorteo de la Lotería de Boyacá ya tiene un nuevo ganador del Premio Mayor de $15.000 millones de pesos, consolidando su reputación como una de las loterías más tradicionales y generosas de Colombia.
Con miles de jugadores atentos al resultado, este sábado 6 de septiembre de 2025 a las 10:42 p.m., se revelaron los números ganadores del sorteo 4588.
Resultado del sorteo de la Lotería de Boyacá HOY, 6 de septiembre
- Premio Mayor: 2235
- Serie: 189
Otros Premios de HOY de la Lotería de Boyacá:
Siempre conserva tu billete o colilla en buen estado para que puedas reclamar tu premio sin problemas:
- 1 Premio Fortuna: $1.000.000.000
- 1 Premio Alegría: $400.000.000
- 1 Premio Ilusión: $300.000.000
- 1 Premio Esperanza: $100.000.000
- Premios Berraquera: $50.000.000
- Premios Optimismo: $20.000.000
Más oportunidades de ganar en la Lotería de Boyacá
- 36 Premios Valentía: $10.000.000
- Aproximaciones al mayor sin serie
- Aproximaciones al mayor con serie
- Secos en el mismo orden en diferente serie