El esperado sorteo de la Lotería de Boyacá ya tiene un nuevo ganador del Premio Mayor de $15.000 millones de pesos, consolidando su reputación como una de las loterías más tradicionales y generosas de Colombia.

Con miles de jugadores atentos al resultado, este sábado 6 de septiembre de 2025 a las 10:42 p.m., se revelaron los números ganadores del sorteo 4588.

Resultado del sorteo de la Lotería de Boyacá HOY, 6 de septiembre

Premio Mayor: 2235

Serie: 189

Otros Premios de HOY de la Lotería de Boyacá:

Siempre conserva tu billete o colilla en buen estado para que puedas reclamar tu premio sin problemas:

1 Premio Fortuna: $1.000.000.000

1 Premio Alegría: $400.000.000

1 Premio Ilusión: $300.000.000

1 Premio Esperanza: $100.000.000

Premios Berraquera: $50.000.000

Premios Optimismo: $20.000.000

Más oportunidades de ganar en la Lotería de Boyacá

Siempre conserva tu billete o colilla en buen estado para que puedas reclamar tu premio sin problemas: