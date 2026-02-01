La Lotería de Boyacá, la más tradicional y querida de Colombia, volvió a llenar de ilusión los hogares del país este sábado 31 de enero de 2026, con un Premio Mayor de 15.000 millones de pesos. Desde hace más de un siglo, este sorteo se ha convertido en símbolo de esperanza y prosperidad para millones de jugadores que cada fin de semana confían en su suerte y en la transparencia de una institución emblemática.

Premio Mayor de la Lotería de Boyacá del sábado 31 de enero

El más reciente sorteo de la Lotería de Boyacá dejó nuevas historias de emoción en todo el país. A continuación, te presentamos el resultado del Premio Mayor, que convierte a sus ganadores en millonarios de la noche a la mañana:

Premio Mayor: 8769

Serie: 402

Modalidades para jugar en Colombia la Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá ofrece distintas modalidades para participar y aumentar las posibilidades de obtener un premio. Entre ellas, destacan la lotería tradicional y la venta en línea, cada una con características propias y mecanismos de seguridad avalados por Coljuegos.

Lotería Tradicional: la esencia de un juego con más de un siglo de historia

La lotería tradicional es el sistema más antiguo y emblemático del país. En este formato, el jugador adquiere un billete físico con un número y serie impresos, apostando a que su combinación resulte ganadora según el plan de premios oficial.

Desde 1923, la Lotería de Boyacá ha mantenido este sistema, respaldado por estrictos controles que garantizan la autenticidad del billete y la transparencia del sorteo. Los boletos se consiguen en los puntos de venta y en manos de vendedores profesionales, quienes ofrecen una amplia gama de números para que cada apostador elija su favorito.

Características de seguridad del billete tradicional

Los billetes cuentan con tiras de control únicas que no se repiten en ningún otro sorteo, papel de seguridad con tintas fluorescentes visibles solo bajo luz ultravioleta y un sistema de impresión en policromía que utiliza al menos cuatro tintas, cambiando de color en cada emisión para evitar falsificaciones.

Lotería en línea: tecnología y confianza al alcance del jugador

La modalidad en línea permite adquirir billetes de la Lotería de Boyacá desde cualquier lugar del país, brindando comodidad, rapidez y total seguridad en cada transacción.

Entre las principales ventajas de este sistema destacan:

Posibilidad de elegir el número deseado.

Juego en tiempo real y desde cualquier dispositivo.

Mayor accesibilidad para compradores y vendedores.

Venta disponible a nivel nacional sin restricciones geográficas.

Gracias a esta evolución digital, la Lotería de Boyacá continúa modernizándose sin perder su esencia, garantizando transparencia, cobertura y confianza a los jugadores que mantienen viva una tradición centenaria en Colombia.