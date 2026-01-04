Este sábado 3 de enero de 2026 se realizó una nueva edición de la Lotería de Boyacá, uno de los sorteos más tradicionales y seguidos en Colombia. Además de la expectativa por el resultado, este tipo de juegos abre la puerta a preguntas importantes que muchos jugadores no siempre consideran: ¿qué ocurre si un premio sorteo no se reclama a tiempo? y ¿qué tan seguro es participar desde casa a través de plataformas digitales autorizadas? Entender estos aspectos permite tomar mejores decisiones y participar de forma más informada en el mundo de la lotería.

A continuación, puede consultar el espacio destinado al resultado del sorteo y conocer información clave sobre la prescripción de premios y el uso de canales digitales supervisados por Coljuegos.

Premio Mayor de la Lotería de Boyacá – sábado 3 de enero

El sorteo de la Lotería de Boyacá ya se llevó a cabo. Este es el espacio reservado para el resultado oficial:

Premio Mayor: 4426

Serie: 095

¿Qué sucede cuando un premio no es reclamado dentro del plazo legal?

En Colombia, los premios de lotería tienen un plazo legal para ser reclamados. Si el ganador no se presenta dentro de ese tiempo, el premio entra en un proceso de prescripción, tal como lo establecen las normas vigentes supervisadas por Coljuegos y el Ministerio de Hacienda. Esto significa que, pasado el plazo, el derecho a cobrar el premio sorteo se pierde de manera definitiva.

Los recursos provenientes de premios no reclamados no desaparecen ni quedan en manos privadas. Por el contrario, la reglamentación establece que estos dineros deben ser destinados principalmente al sistema de salud pública. De esta manera, los fondos retornan a la sociedad, reforzando uno de los objetivos centrales del juego legal en Colombia: financiar programas de interés social. Por eso, conservar el billete y reclamar a tiempo es clave para cualquier jugador.

Jugar desde casa: ventajas y seguridad de las plataformas digitales

El avance tecnológico ha permitido que hoy muchos jugadores participen en sorteos como la Lotería de Boyacá sin necesidad de desplazarse físicamente. Las plataformas digitales autorizadas por Coljuegos ofrecen una alternativa cómoda y segura para comprar billetes y seguir los resultados desde casa, cumpliendo con todas las exigencias legales.

Estas herramientas cuentan con procesos de verificación, registros electrónicos de cada compra y mecanismos que garantizan la trazabilidad de las apuestas. Además, al estar supervisadas por Coljuegos, ofrecen respaldo legal en caso de resultar ganador de un premio. Para el jugador moderno, estas plataformas representan una forma práctica de participar en la lotería en Colombia, siempre que se haga con responsabilidad, dentro de un presupuesto definido y utilizando únicamente canales oficiales.