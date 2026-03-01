La Lotería de Boyacá, la más tradicional y querida de Colombia, volvió a llenar de ilusión los hogares del país este sábado 28 de febrero de 2026, con un Premio Mayor de 15.000 millones de pesos. Desde hace más de un siglo, este sorteo se ha convertido en símbolo de esperanza y prosperidad para millones de jugadores que cada fin de semana confían en su suerte y en la transparencia de una institución emblemática.

El más reciente sorteo de la Lotería de Boyacá dejó nuevas historias de emoción en todo el país. A continuación, te presentamos el resultado del Premio Mayor, que convierte a sus ganadores en millonarios de la noche a la mañana.

Premio Mayor Lotería de Boyacá del sábado 28 de febrero

Número: 6594

Serie:432

Modalidades para jugar en Colombia la Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá ofrece distintas modalidades para participar y aumentar las posibilidades de obtener un premio. Entre ellas, destacan la lotería tradicional y la venta en línea, cada una con características propias y mecanismos de seguridad avalados por Coljuegos.

También puedes ganar en la modalidad de apuestas permanentes

La Lotería de Boyacá no solo es referente en la venta de billetes tradicionales: también tiene la facultad de explotar las apuestas permanentes, conocidas en todo el país como chance, al ser parte del monopolio rentístico destinado exclusivamente a financiar la salud del departamento. Esta actividad se encuentra respaldada por el artículo 336 de la Constitución Política, que establece que todas las rentas derivadas de los juegos de suerte y azar deben dirigirse al fortalecimiento de los servicios de salud.

Este tipo de modalidad suele ser operada por terceros, es decir, empresas autorizadas mediante contratos de concesión según las disposiciones de la Ley 80 de 1993. Aun así, la Lotería de Boyacá ejerce control, fiscalización y sanción sobre estos operadores, en cumplimiento del artículo 43 de la Ley 643 de 2001, que define los Derechos de Explotación como el 12% de los ingresos brutos que deben ser transferidos a la entidad administradora para financiar el sector salud.

El chance permite al jugador seleccionar, mediante formulario físico o digital, un número de hasta cuatro cifras para participar en el sorteo. Si ese número coincide con el Premio Mayor de la lotería o juego autorizado, el apostador gana un premio en dinero. Gracias a esta modalidad, la Lotería de Boyacá aporta recursos fundamentales para el sostenimiento del sistema de salud regional, reafirmando su rol social y su importancia para la comunidad.

Apuestas Permanentes: características del juego

Estas son las modalidades legalmente establecidas para las apuestas permanentes en Colombia, con sus valores de pago por cada peso apostado:

Acierto de 4 cifras en su orden: paga $4.500 por cada $1 apostado. Acierto de 4 cifras en cualquier orden: paga $208 por cada $1 apostado. Acierto de 3 cifras en su orden: paga $400 por cada $1 apostado. Acierto de 3 cifras en cualquier orden: paga $83 por cada $1 apostado. Acierto de 2 cifras en su orden: paga $50 por cada $1 apostado. Acierto de la última cifra: paga $5 por cada $1 apostado.

Cada una de estas modalidades ofrece alternativas para que el jugador adapte su estrategia según su presupuesto, su estilo de juego y el tipo de premio que desea alcanzar.