Una nueva ilusión se enciende este sábado 22 de noviembre de 2025 con el sorteo de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos de azar más emblemáticos y tradicionales del país. Miles de colombianos esperan con entusiasmo el veredicto que podría cambiarles la vida, mientras el sorteo continúa consolidándose como una fuente clave de recursos para el desarrollo social en Colombia.

Premio Mayor Lotería de Boyacá: sábado 22 de noviembre

El sorteo de la Lotería de Boyacá correspondiente a esta jornada ya tiene resultado confirmado. Consulta a continuación el Premio Mayor y la Serie ganadora del día. ¡$15.000 millones de pesos pueden ser tuyos!

Premio Mayor: 0056

Serie: 360

Lotería de Boyacá, tradición e historia en Colombia

La Lotería de Boyacá es una de las instituciones más emblemáticas del país, reconocida por su aporte histórico y su papel protagónico en el fortalecimiento del sector salud. A lo largo de más de un siglo, ha mantenido su compromiso con la generación responsable de recursos económicos, contribuyendo activamente al bienestar social y al desarrollo regional.

Opera con transparencia, eficacia y un alto sentido de responsabilidad dentro del monopolio de juegos de suerte y azar, respaldada por un equipo humano comprometido con la calidad y la mejora continua.

Creación

La Lotería y Beneficencia de Boyacá fue creada mediante la Ordenanza N.º 061 del 3 de mayo de 1923, como una empresa comercial del Departamento de Boyacá con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. Se rige por el derecho privado en sus actos comerciales y por el derecho público en el ejercicio de sus funciones administrativas.

Misión

La Lotería de Boyacá tiene como misión generar recursos económicos con responsabilidad social para apoyar la financiación de los servicios de salud y el bienestar de los ciudadanos. Esto lo logra mediante la operación y comercialización transparente y eficaz del monopolio de arbitrio rentístico departamental de juegos de suerte y azar, con procesos de calidad y un equipo comprometido con la excelencia.

Visión

Ser una empresa líder en la transferencia de recursos económicos al sector salud, reconocida en el ámbito nacional por su compromiso institucional, la calidad y la excelencia en la operación de sorteos y la comercialización de juegos de azar.