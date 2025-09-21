Miles de colombianos participan cada semana en el sorteo de la Lotería de Boyacá, una de las más históricas y queridas del país. Este sábado 20 de septiembre de 2025 se jugó un nuevo sorteo, cargado de ilusión y grandes premios. A continuación, te presentamos el resultado oficial y te explicamos con detalle cómo puedes reclamar tu dinero si fuiste uno de los afortunados ganadores.

Número ganador Premio Mayor Lotería de Boyacá del sábado 20 de septiembre

Confirma que tu colilla o billete esté siempre en buen estado y revisa si ganaste ¡$15.000 millones de pesos!

Premio Mayor: 8555

Serie: 281

¿Cómo cobro mi premio en la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá le brinda varias formas de pago de su premio, según el lugar donde se encuentre y el monto que haya ganado:

Si su premio da derecho a otro billete o fracción, puede cobrarlo en efectivo o cambiarlo por lotería del próximo sorteo , a través de su vendedor de confianza, en oficinas de distribución o en puntos de venta autorizados (verifique dirección y teléfono en el billete).

da derecho a otro billete o fracción, puede cobrarlo en efectivo o cambiarlo por lotería del próximo , a través de su vendedor de confianza, en oficinas de distribución o en puntos de venta autorizados (verifique dirección y teléfono en el billete). Si el valor bruto de su premio está entre 48 y 140 UVT (para el año 2025, entre $2.390.352 y $6.971.860), diligencie la información en el respaldo del billete original, acérquese a un punto de venta autorizado y entregue el formulario RCO-01 de cobro de premios (puede descargarlo desde el sitio oficial), con huella, copia del RUT y de su documento de identidad.

está entre 48 y 140 UVT (para el año 2025, entre $2.390.352 y $6.971.860), diligencie la información en el respaldo del billete original, acérquese a un punto de venta autorizado y entregue el formulario RCO-01 de cobro de premios (puede descargarlo desde el sitio oficial), con huella, copia del RUT y de su documento de identidad. Si el premio está entre 140 UVT y $10.000.000, siga el mismo procedimiento anterior, pero el distribuidor debe solicitar autorización de pago a la Lotería de Boyacá. La respuesta llega en máximo tres días. Si es aprobada, se procede al pago. Si no, el distribuidor le indicará el paso a seguir o puede escribir al WhatsApp 3158727559.

Importante: Todos los premios superiores a $10.000.000 se pagan únicamente en las oficinas de la Lotería de Boyacá, ubicadas en la calle 19 N° 9-35 Piso 3 en Tunja.

Si usted vive fuera de Tunja, lleve su billete original diligenciado al respaldo, el formulario RCO-01 con huella, copia del documento de identidad, RUT y certificación bancaria (con expedición no mayor a 30 días) a un distribuidor autorizado. Este enviará los documentos a la Lotería para su trámite. El pago puede tardar hasta un mes, dependiendo del valor y autenticación.

Si prefiere hacer el trámite personalmente en Tunja, lleve los mismos documentos a la oficina de tesorería. El pago se realiza mediante transferencia electrónica en un plazo no mayor a 10 días.

Si ganó un premio en especie (electrodomésticos, bonos, etc.) y su valor es menor a 40 UVT, puede reclamarlo directamente con su documento de identidad y el ticket original. Para premios iguales o superiores a 40 UVT, debe presentar el formulario RCO-01 con huella, RUT y documento de identidad, ya sea en Tunja o en un punto autorizado.

En todos los casos, si tiene dudas sobre el proceso, tiempos, impuestos o descuentos por ganancia ocasional, puede comunicarse a la línea de WhatsApp 3158727559.