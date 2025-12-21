La Lotería de Boyacá, reconocida como la más tradicional de Colombia, volvió a emocionar a los participantes con su esperado sorteo del sábado 20 de diciembre de 2025. Es una de las pocas loterías que conserva el hábito familiar de reunirse para ver el sorteo en vivo, convirtiéndose en una tradición que une generaciones y despierta ilusiones en todos los rincones del país. Miles de jugadores en Colombia verifican sus billetes cada fin de semana con la esperanza de convertirse en los nuevos millonarios del país.

Premio Mayor Lotería de Boyacá – sábado 20 de diciembre

Revisa si eres el afortunado ganador de $15.000 millones de pesos, cifra que mantiene esta lotería entre las más atractivas del país. Los resultados oficiales del sorteo fueron los siguientes:

Premio Mayor: 7499

Serie: 075

¿Cuál es el Plan de Premios en Colombia de la Lotería de Boyacá?

Actualmente, la Lotería de Boyacá cuenta con un excelente Plan de Premios que asciende a $37.600.000.000, distribuidos de la siguiente manera:

1 Premio Mayor de $15.000.000.000

de 1 Seco Premio Fortuna de $1.000.000.000

de 1 Seco Premio Alegría de $300.000.000

de 1 Seco Premio Esperanza de $100.000.000

de 4 Secos Premio Berraquera de $50.000.000

de 15 Secos Premio Optimismo de $20.000.000

de 38 Secos Premio Valentía de $10.000.000

de Pago al Premio Mayor en diferente serie: $4.800.000

Porcentajes del Premio Mayor con fracciones

A continuación, los valores brutos y netos del Premio Mayor de la Lotería de Boyacá, según el número de fracciones que posea el jugador:

Premio Mayor 4 Fracciones: Valor bruto $15.000.000.000 – Valor neto $9.960.000.000

Valor bruto $15.000.000.000 – Valor neto $9.960.000.000 Premio Mayor 3 Fracciones: Valor bruto $11.250.000.000 – Valor neto $7.470.000.000

Valor bruto $11.250.000.000 – Valor neto $7.470.000.000 Premio Mayor 2 Fracciones: Valor bruto $7.500.000.000 – Valor neto $4.980.000.000

Valor bruto $7.500.000.000 – Valor neto $4.980.000.000 Premio Mayor 1 Fracción: Valor bruto $3.750.000.000 – Valor neto $2.490.000.000

De esta manera, los apostadores pueden calcular con precisión el monto final de su premio según la cantidad de fracciones que hayan adquirido.

¿Qué impuestos tienen los premios de la Lotería de Boyacá?

Por disposición del artículo 48 de la Ley 643 de 2001, todos los premios obtenidos mediante loterías en Colombia están sujetos a deducciones tributarias específicas. En primer lugar, se aplica un 17% sobre el valor nominal del premio correspondiente al impuesto a ganadores, el cual se destina directamente al sector salud de los colombianos.

Además, cuando el premio supera las 48 UVT —y considerando que para el año 2024 cada UVT equivale a $47.065, lo que da un total de $2.259.120— se genera una retención del 20% por concepto de ganancias ocasionales, dinero que es transferido a la DIAN.

Estas disposiciones garantizan que los recursos provenientes de los juegos de suerte y azar también contribuyan al bienestar social y al desarrollo económico del país.

Lotería de Boyacá, tradición e historia en Colombia

La Lotería de Boyacá es una de las instituciones más emblemáticas del país, reconocida por su aporte histórico y su papel protagónico en el fortalecimiento del sector salud. A lo largo de más de un siglo, ha mantenido su compromiso con la generación responsable de recursos económicos, contribuyendo activamente al bienestar social y al desarrollo regional.

Opera con transparencia, eficacia y un alto sentido de responsabilidad dentro del monopolio de juegos de suerte y azar, respaldada por un equipo humano comprometido con la calidad y la mejora continua.

Creación

La Lotería y Beneficencia de Boyacá fue creada mediante la Ordenanza N.º 061 del 3 de mayo de 1923, como una empresa comercial del Departamento de Boyacá con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. Se rige por el derecho privado en sus actos comerciales y por el derecho público en el ejercicio de sus funciones administrativas.

Misión

La Lotería de Boyacá tiene como misión generar recursos económicos con responsabilidad social para apoyar la financiación de los servicios de salud y el bienestar de los ciudadanos. Esto lo logra mediante la operación y comercialización transparente y eficaz del monopolio de arbitrio rentístico departamental de juegos de suerte y azar, con procesos de calidad y un equipo comprometido con la excelencia.

Visión

Ser una empresa líder en la transferencia de recursos económicos al sector salud, reconocida en el ámbito nacional por su compromiso institucional, la calidad y la excelencia en la operación de sorteos y la comercialización de juegos de azar.