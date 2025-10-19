Este sábado 18 de octubre de 2025 se celebró un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, uno de los más emblemáticos de Colombia. Fiel a su tradición, volvió a repartir premios y a fortalecer el compromiso social que caracteriza a los juegos de azar legales en el país.

A continuación, consulta el resultado oficial y descubre cómo este tipo de apuestas contribuyen de manera directa e indirecta al bienestar nacional. ¡Tal ves fuiste el ganador de $15.000 millones de pesos!

Resultado del Premio Mayor de la Lotería de Boyacá – Sábado 18 de octubre

El sorteo de esta noche dejó grandes ganadores en distintas regiones del país y, como siempre, ratificó el papel de esta lotería como una fuente legítima de recursos para la salud, la educación y el desarrollo social en Colombia.

Premio Mayor: 1269

Serie: 263

Apuestas legales y juego ilegal: así impacta en Colombia

En Colombia, los juegos de azar legales son una actividad económica regulada que aporta de manera significativa al sistema tributario y al financiamiento público. Cada billete o apuesta oficial contribuye a la recaudación de impuestos destinados a la salud y a otros programas sociales, bajo la supervisión de Coljuegos y las gobernaciones.



En contraste, el juego ilegal genera pérdidas millonarias al Estado y pone en riesgo a los jugadores, ya que no ofrece garantías de pago ni mecanismos de control. Mientras las loterías y chances autorizados promueven una actividad responsable y verificable, las apuestas clandestinas evaden tributos, fomentan el fraude y socavan la economía formal.

Optar por el juego legal no solo asegura la transparencia del sorteo, sino que también impulsa el crecimiento sostenible de las regiones que dependen de estos recursos.

El jugador como aportante indirecto al bienestar nacional

Cada persona que compra un billete o apuesta en un sorteo legal actúa, sin saberlo, como contribuyente indirecto al desarrollo social de Colombia. Parte del dinero recaudado en los sorteos de la Lotería de Boyacá se destina al financiamiento de hospitales, programas de salud pública y campañas de prevención de enfermedades.

De esta forma, jugar de manera responsable tiene un impacto positivo que va más allá del premio individual. Los recursos generados por las loterías permiten fortalecer el sistema sanitario, mejorar la infraestructura hospitalaria y garantizar servicios médicos en comunidades vulnerables. Así, el jugador se convierte en un aliado del progreso nacional y en un eslabón importante de la economía solidaria que sostiene al país.