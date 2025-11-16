La noche del sábado 15 de noviembre de 2025 volvió a confirmar por qué la Lotería de Boyacá es uno de los juegos más queridos y tradicionales de Colombia. Miles de familias se reunieron, como cada fin de semana, para seguir en vivo esta jornada emocionante que mezcla historia, esperanza y tradición. Fue una velada llena de expectativa, marcada por el sueño de llevarse a casa el Premio Mayor, que en esta ocasión alcanzó los $15.000 millones de pesos, reafirmando el enorme impacto cultural y social que este sorteo mantiene en todo el país.

Premio Mayor de la Lotería de Boyacá del sábado 15 de noviembre

Aquí puede consultar la información oficial del sorteo:

Premio Mayor: 7741

Serie: 130

También puedes ganar en la modalidad de apuestas permanentes

La Lotería de Boyacá no solo es referente en la venta de billetes tradicionales: también tiene la facultad de explotar las apuestas permanentes, conocidas en todo el país como chance, al ser parte del monopolio rentístico destinado exclusivamente a financiar la salud del departamento. Esta actividad se encuentra respaldada por el artículo 336 de la Constitución Política, que establece que todas las rentas derivadas de los juegos de suerte y azar deben dirigirse al fortalecimiento de los servicios de salud.

Este tipo de modalidad suele ser operada por terceros, es decir, empresas autorizadas mediante contratos de concesión según las disposiciones de la Ley 80 de 1993. Aun así, la Lotería de Boyacá ejerce control, fiscalización y sanción sobre estos operadores, en cumplimiento del artículo 43 de la Ley 643 de 2001, que define los Derechos de Explotación como el 12% de los ingresos brutos que deben ser transferidos a la entidad administradora para financiar el sector salud.

El chance permite al jugador seleccionar, mediante formulario físico o digital, un número de hasta cuatro cifras para participar en el sorteo. Si ese número coincide con el Premio Mayor de la lotería o juego autorizado, el apostador gana un premio en dinero. Gracias a esta modalidad, la Lotería de Boyacá aporta recursos fundamentales para el sostenimiento del sistema de salud regional, reafirmando su rol social y su importancia para la comunidad.

Apuestas Permanentes: características del juego

Estas son las modalidades legalmente establecidas para las apuestas permanentes en Colombia, con sus valores de pago por cada peso apostado:

Acierto de 4 cifras en su orden: paga $4.500 por cada $1 apostado. Acierto de 4 cifras en cualquier orden: paga $208 por cada $1 apostado. Acierto de 3 cifras en su orden: paga $400 por cada $1 apostado. Acierto de 3 cifras en cualquier orden: paga $83 por cada $1 apostado. Acierto de 2 cifras en su orden: paga $50 por cada $1 apostado. Acierto de la última cifra: paga $5 por cada $1 apostado.

Cada una de estas modalidades ofrece alternativas para que el jugador adapte su estrategia según su presupuesto, su estilo de juego y el tipo de premio que desea alcanzar.