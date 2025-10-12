La Lotería de Boyacá celebró este sábado11 de octubre de 2025 un nuevo sorteo lleno de expectativa en todo el país. El premio mayor en esta ocasión asciende a $15.000 millones de pesos, consolidándose como uno de los más altos de Colombia.

Miles de jugadores depositaron su fe en los números de la suerte, con la ilusión de convertirse en los nuevos ganadores de esta tradicional lotería, reconocida por su transparencia, compromiso social y aporte constante a la salud pública.

Número Premio Mayor de la Lotería de Boyacá del 11 de octubre

Número Ganador: 4275

Serie: 069

¿Cómo cobrar un premio en la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá tiene un procedimiento claramente definido para el pago de premios, el cual varía según el monto obtenido:

Premios menores o recambios por billetes o fracciones: si tu premio equivale a otro billete o fracción, puedes reclamarlo en efectivo o solicitar recambio directamente con tu vendedor de confianza o en un punto autorizado.

si tu premio equivale a otro billete o fracción, puedes reclamarlo en efectivo o solicitar recambio directamente con tu vendedor de confianza o en un punto autorizado. Premios entre 48 UVT y 140 UVT (aprox. $2.390.352 a $6.971.860): debes diligenciar al respaldo de tu billete la información solicitada, descargar y completar el formato RCO-01 de cobro de premios, colocar tu huella, adjuntar copia de tu cédula y del RUT, y acercarte a un distribuidor autorizado para recibir tu pago.

debes diligenciar al respaldo de tu billete la información solicitada, descargar y completar el formato RCO-01 de cobro de premios, colocar tu huella, adjuntar copia de tu cédula y del RUT, y acercarte a un distribuidor autorizado para recibir tu pago. Premios entre 140 UVT y $10 millones: el proceso se realiza también en oficinas o agencias autorizadas. El distribuidor, con la documentación correspondiente, solicita autorización a la Lotería de Boyacá, la cual responde en máximo tres días. Si la respuesta es positiva, recibirás tu premio tras adjuntar el RUT; si es negativa, la entidad te indicará el procedimiento alternativo.

el proceso se realiza también en oficinas o agencias autorizadas. El distribuidor, con la documentación correspondiente, solicita autorización a la Lotería de Boyacá, la cual responde en máximo tres días. Si la respuesta es positiva, recibirás tu premio tras adjuntar el RUT; si es negativa, la entidad te indicará el procedimiento alternativo. Premios superiores a $10 millones: deben reclamarse directamente en las instalaciones de la Lotería de Boyacá en Tunja (Calle 19 N° 9-35, piso 3). Allí se entrega el billete original diligenciado, copia de la cédula, RUT y certificación bancaria reciente para que el pago se efectúe por transferencia. Si el ganador vive en otra ciudad, puede iniciar el proceso a través de una oficina de distribución, aunque los tiempos pueden extenderse debido a verificaciones adicionales.

deben reclamarse directamente en las instalaciones de la Lotería de Boyacá en Tunja (Calle 19 N° 9-35, piso 3). Allí se entrega el billete original diligenciado, copia de la cédula, RUT y certificación bancaria reciente para que el pago se efectúe por transferencia. Si el ganador vive en otra ciudad, puede iniciar el proceso a través de una oficina de distribución, aunque los tiempos pueden extenderse debido a verificaciones adicionales. Premios promocionales (en especie): si el valor es menor a 40 UVT, basta con presentar el billete y la cédula. Para premios iguales o superiores a 40 UVT, es necesario diligenciar el RCO-01, presentar huella y adjuntar RUT.

En todos los casos, es fundamental conservar en perfecto estado el billete ganador y presentar la documentación exigida. Los premios deben reclamarse dentro del plazo legal de un año, según lo establece la Ley 1393 de 2010.