La noche del sábado en Colombia tiene un sello especial. En medio de reuniones familiares, cenas y espacios de descanso, miles de hogares se conectan con una tradición profundamente arraigada: seguir el sorteo de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos más representativos de la lotería nacional.
Puntual sobre las 10:40 p.m., la expectativa se centra en el esperado premio mayor de $15.000 millones, cifra que mantiene el rating en lo más alto cada fin de semana. Este 11 de abril de 2026, la ilusión volvió a recorrer el país con un nuevo resultado.
Resultado Premio Mayor Lotería de Boyacá – 11 de abril de 2026
Estos fueron los principales resultados del sorteo:
- Número: 9428
- Serie: 356
Revise su billete cuidadosamente para confirmar si obtuvo algún premio en esta tradicional lotería.
¿Qué pasa si hay inconsistencias en el billete ganador?
En casos poco frecuentes, puede ocurrir que un billete presente inconsistencias visibles como errores de impresión, deterioro o información poco legible. Ante este tipo de situaciones, el proceso de validación del premio se vuelve más riguroso.
Lo más importante es que el billete conserve elementos clave como:
- Número completo
- Serie
- Características de autenticidad
Si existe alguna duda, la lotería correspondiente inicia un proceso de verificación técnica que puede incluir revisión de registros internos, validación del punto de venta y análisis del documento físico.
En estos casos, el principio fundamental es determinar cuál es el billete original y válido. Por eso, siempre se recomienda adquirir los tiquetes en canales autorizados y conservarlos en buen estado, ya que esto facilita cualquier reclamación de premio.
Plan de premios de la Lotería de Boyacá
La Lotería de Boyacá cuenta con uno de los planes de premios más robustos en Colombia, ofreciendo múltiples oportunidades más allá del premio mayor:
Premio Mayor
- Valor bruto billete: $15.000.000.000
- Valor neto billete: $9.960.000.000
- Valor bruto fracción: $3.750.000.000
- Valor neto fracción: $2.490.000.000
Premios secos
- Premio Fortuna:
- Bruto billete: $1.000.000.000 | Neto: $664.000.000
- Fracción: $250.000.000 | Neto: $166.000.000
- Premio Alegría:
- Bruto billete: $400.000.000 | Neto: $265.600.000
- Fracción: $100.000.000 | Neto: $66.400.000
- Premio Ilusión:
- Bruto billete: $300.000.000 | Neto: $199.200.000
- Fracción: $75.000.000 | Neto: $49.800.000
- Premio Esperanza:
- Bruto billete: $100.000.000 | Neto: $66.400.000
- Fracción: $25.000.000 | Neto: $16.600.000
- Premio Berraquera:
- Bruto billete: $50.000.000 | Neto: $33.200.000
- Fracción: $12.500.000 | Neto: $8.300.000
- Premio Optimismo:
- Bruto billete: $20.000.000 | Neto: $13.280.000
- Fracción: $5.000.000 | Neto: $3.320.000
- Premio Valentía:
- Bruto billete: $10.000.000 | Neto: $6.640.000
- Fracción: $2.500.000 | Neto: $2.075.000
Aproximaciones al premio mayor (diferente serie)
- Premio mayor diferente serie:
- $4.000.000 (bruto) | $2.656.000 (neto)
- Tres primeras cifras:
- $72.289,16 | $60.000
- Tres últimas cifras:
- $72.289,16 | $60.000
- Dos primeras cifras:
- $48.192,77 | $40.000
- Dos últimas cifras:
- $48.192,77 | $40.000
- Última cifra:
- $24.096,39 | $20.000
Aproximaciones al premio mayor (con serie)
- Tres primeras o últimas cifras:
- $20.000.000 | $13.280.000
- Dos primeras o últimas cifras:
- $8.000.000 | $5.312.000
- Última cifra:
- $712.073,88 | $591.021
- Serie del mayor:
- $24.096,39 | $20.000
Aproximaciones a premios secos
- Secos en el mismo orden diferente serie:
- $24.096,39 | $20.000
Este amplio esquema de premios convierte a la Lotería de Boyacá en una de las más completas del país, ofreciendo múltiples posibilidades dentro de cada sorteo.