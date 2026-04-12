La noche del sábado en Colombia tiene un sello especial. En medio de reuniones familiares, cenas y espacios de descanso, miles de hogares se conectan con una tradición profundamente arraigada: seguir el sorteo de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos más representativos de la lotería nacional.

Puntual sobre las 10:40 p.m., la expectativa se centra en el esperado premio mayor de $15.000 millones, cifra que mantiene el rating en lo más alto cada fin de semana. Este 11 de abril de 2026, la ilusión volvió a recorrer el país con un nuevo resultado.

Resultado Premio Mayor Lotería de Boyacá – 11 de abril de 2026

Estos fueron los principales resultados del sorteo:

Número: 9428

Serie: 356

Revise su billete cuidadosamente para confirmar si obtuvo algún premio en esta tradicional lotería.

¿Qué pasa si hay inconsistencias en el billete ganador?

En casos poco frecuentes, puede ocurrir que un billete presente inconsistencias visibles como errores de impresión, deterioro o información poco legible. Ante este tipo de situaciones, el proceso de validación del premio se vuelve más riguroso.

Lo más importante es que el billete conserve elementos clave como:

Número completo

Serie

Características de autenticidad

Si existe alguna duda, la lotería correspondiente inicia un proceso de verificación técnica que puede incluir revisión de registros internos, validación del punto de venta y análisis del documento físico.

En estos casos, el principio fundamental es determinar cuál es el billete original y válido. Por eso, siempre se recomienda adquirir los tiquetes en canales autorizados y conservarlos en buen estado, ya que esto facilita cualquier reclamación de premio.

Plan de premios de la Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá cuenta con uno de los planes de premios más robustos en Colombia, ofreciendo múltiples oportunidades más allá del premio mayor:

Premio Mayor

Valor bruto billete: $15.000.000.000

$15.000.000.000 Valor neto billete: $9.960.000.000

$9.960.000.000 Valor bruto fracción: $3.750.000.000

$3.750.000.000 Valor neto fracción: $2.490.000.000

Premios secos

Premio Fortuna: Bruto billete: $1.000.000.000 | Neto: $664.000.000 Fracción: $250.000.000 | Neto: $166.000.000

Premio Alegría: Bruto billete: $400.000.000 | Neto: $265.600.000 Fracción: $100.000.000 | Neto: $66.400.000

Premio Ilusión: Bruto billete: $300.000.000 | Neto: $199.200.000 Fracción: $75.000.000 | Neto: $49.800.000

Premio Esperanza: Bruto billete: $100.000.000 | Neto: $66.400.000 Fracción: $25.000.000 | Neto: $16.600.000

Premio Berraquera: Bruto billete: $50.000.000 | Neto: $33.200.000 Fracción: $12.500.000 | Neto: $8.300.000

Premio Optimismo: Bruto billete: $20.000.000 | Neto: $13.280.000 Fracción: $5.000.000 | Neto: $3.320.000

Premio Valentía: Bruto billete: $10.000.000 | Neto: $6.640.000 Fracción: $2.500.000 | Neto: $2.075.000



Aproximaciones al premio mayor (diferente serie)

Premio mayor diferente serie: $4.000.000 (bruto) | $2.656.000 (neto)

Tres primeras cifras: $72.289,16 | $60.000

Tres últimas cifras: $72.289,16 | $60.000

Dos primeras cifras: $48.192,77 | $40.000

Dos últimas cifras: $48.192,77 | $40.000

Última cifra: $24.096,39 | $20.000



Aproximaciones al premio mayor (con serie)

Tres primeras o últimas cifras: $20.000.000 | $13.280.000

Dos primeras o últimas cifras: $8.000.000 | $5.312.000

Última cifra: $712.073,88 | $591.021

Serie del mayor: $24.096,39 | $20.000



Aproximaciones a premios secos

Secos en el mismo orden diferente serie: $24.096,39 | $20.000



Este amplio esquema de premios convierte a la Lotería de Boyacá en una de las más completas del país, ofreciendo múltiples posibilidades dentro de cada sorteo.