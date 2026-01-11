Cada sábado, y de manera muy especial este 10 de enero de 2026, la Lotería de Boyacá vuelve a ocupar un lugar central en los hogares de Colombia. Considerada la lotería más tradicional del país, su sorteo es esperado por generaciones que se reúnen en familia para compartir la ilusión y la esperanza. Como ya es costumbre, el Premio Mayor de esta jornada fue de $15.000 millones de pesos, una cifra que reafirma su importancia dentro del sistema de lotería nacional y su arraigo en la cultura popular.

Más allá del resultado, este sorteo también invita a reflexionar sobre aspectos clave que todo jugador debe conocer, desde el cuidado del billete hasta el impacto social que ha tenido la Lotería de Boyacá durante décadas.

Premio Mayor Lotería de Boyacá – sábado 10 de enero

El sorteo oficial de la Lotería de Boyacá dejó el siguiente resultado por $15.000 millones de pesos:

Premio Mayor: 9036

Serie: 207

¿Qué hacer si el billete ganador se deteriora o presenta daños visibles?

Uno de los temores más comunes entre los jugadores es qué ocurre si el billete del premio se rompe, se moja o presenta daños visibles. En Colombia, la normativa permite reclamar el premio siempre que el billete conserve elementos esenciales que permitan su identificación y validación.

Esto incluye la legibilidad del número, la serie y las medidas de seguridad del billete. Si el deterioro es parcial, el operador autorizado puede someter el caso a una revisión técnica. Por eso, se recomienda guardar el billete en un lugar seguro, evitar doblarlo en exceso y no exponerlo a humedad o calor.

Ante cualquier daño, lo más importante es no intentar repararlo por cuenta propia y acudir directamente a un punto oficial de la lotería para recibir orientación. Un manejo adecuado puede marcar la diferencia entre cobrar o perder un premio legítimo.

Responsabilidad social y transparencia financiera en las loterías

La Lotería de Boyacá no solo representa ilusión y tradición, sino también un compromiso histórico con la responsabilidad social y la transparencia financiera. Los recursos que se generan a través del juego legal son destinados, en gran parte, al fortalecimiento del sistema de salud pública y a proyectos sociales.

En el caso particular de Boyacá, esta lotería ha sido durante décadas un verdadero motor económico para el departamento. Su gestión ética de los recursos públicos la ha convertido en motivo de orgullo boyacense, al impulsar programas que benefician directamente a la comunidad y fortalecen la economía regional.

Participar en la Lotería de Boyacá es, para muchos, una forma de mantener viva una tradición y al mismo tiempo aportar al desarrollo del país. Cada sorteo reafirma que el juego responsable y transparente puede ser una herramienta de progreso colectivo.