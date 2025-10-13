La Lotería Caribeña Día sigue siendo uno de los sorteos más esperados en Colombia, especialmente por su trayectoria y por la transparencia con la que se desarrollan sus resultados. Miles de jugadores apostaron en esta jornada con la ilusión de ganar y cambiar su suerte. A continuación, te presentamos los números oficiales del sorteo de este lunes 13 de octubre de 2025.

Caribeña Día: número ganador del lunes 13 de octubre de 2025

Número Ganador: 1955 Quinta Balota: 1



¿Puedo jugar a la lotería si estoy reportado en centrales de riesgo?

Una duda muy frecuente entre los apostadores en Colombia es si una persona reportada en las centrales de riesgo puede participar en una lotería o en un chance. La respuesta es sí. Estar reportado en bases como Datacrédito o TransUnion no impide jugar ni cobrar un premio, ya que las loterías no son productos financieros ni están asociadas al sistema bancario.

Sin embargo, hay algunos matices. Si el jugador gana un premio mayor que implique un pago mediante transferencia bancaria o cheque, la entidad operadora podría requerir que el beneficiario tenga una cuenta activa y a su nombre para recibir el dinero. En esos casos, el reporte no bloquea el derecho al premio, pero podría demorar los trámites si el jugador no cuenta con un producto financiero activo para recibir el pago.

En resumen, los reportes crediticios no interfieren con la posibilidad de jugar ni con la legalidad del cobro. Las loterías y chances operan bajo normas distintas al sistema financiero y su acceso es completamente libre para cualquier ciudadano.

Plazo legal para reclamar un premio en la Lotería Caribeña Día

Según la reglamentación vigente en Colombia, los ganadores de la Lotería Caribeña Día disponen de un plazo máximo de 365 días (1 año), contados desde la fecha del sorteo, para reclamar su premio. Pasado ese tiempo, el derecho al cobro caduca y el dinero no reclamado se distribuye de acuerdo con la ley.

El 75 % de los recursos que componen el premio no reclamado se destinarán a unificar los planes de beneficios del Sistema General de Seguridad Social en Salud en los departamentos y distritos. El 25 % restante será utilizado para fortalecer las acciones de control del juego ilegal, un aspecto clave para proteger la transparencia del sector y los intereses de los jugadores.

Por eso, es fundamental conservar el tiquete original en buen estado y acudir a los puntos autorizados dentro del plazo establecido. Cumplir con estas normas garantiza que el proceso de cobro sea ágil, legal y completamente seguro.