Domingo 29 de marzo y ya puedes consultar el resultado oficial del Chontico Día, uno de los momentos más esperados del día para quienes siguen este sorteo. Con la cifra ganadora ya definida, llega ese instante clave de revisar la jugada y confirmar si la combinación elegida logró coincidir.

El resultado del Chontico Día hoy 29 de marzo empieza a moverse rápidamente entre búsquedas y conversaciones. Es el cierre perfecto para quienes jugaron con números especiales, fechas importantes o simplemente se dejaron llevar por la intuición. Todo se reduce a unos segundos en los que cada cifra cobra sentido.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Domingo 29 de Marzo 2026

Verificar el número ganador del Chontico Día domingo 29 de marzo es el paso final para saber cómo terminó la jugada. Acceder a la información correcta y desde fuentes confiables permite validar cualquier coincidencia sin dudas, en un momento en el que cada detalle cuenta.

Número ganador: 1707

Y la 5ta Balota: 2.

Cómo paga el Chontico Día hoy y por qué tiene tantas opciones

El Chontico Día hoy funciona con un sistema de premios que no se queda solo en el acierto total. Todo empieza con una jugada simple: eliges cuatro cifras y defines cuánto vas a jugar, y desde ahí se abren varias posibilidades. Si le pegas exacto al número en el mismo orden, accedes al premio más alto, que puede multiplicar tu jugada por 4.500 veces, una de las relaciones más llamativas dentro del chance en Colombia.

Pero lo interesante es que no todo depende de acertarlo completo. El modelo está pensado para que haya más caminos posibles dentro del resultado del Chontico Día, lo que mantiene la emoción incluso cuando no se da el pleno. Esa lógica hace que cada sorteo tenga más movimiento y que más personas sientan que siguen en juego hasta el final.

Premios del Chontico Día: cuánto paga por cada acierto

En el Chontico Día premios, las coincidencias parciales también cuentan y tienen su propio valor. Si aciertas las tres últimas cifras, puedes recibir hasta 400 veces lo jugado en Directo o 83 en Combinado. Si coinciden solo dos cifras finales, el pago es de 50 veces, y si aciertas únicamente la última cifra, se multiplica por 5.

Este esquema hace que el plan de premios del Chontico Día sea más dinámico y cercano para quienes juegan a diario. No todo se reduce a un único resultado perfecto, sino a un sistema que mantiene vivas varias opciones en cada sorteo, lo que explica por qué sigue siendo uno de los más consultados todos los días.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Día: lunes 23 al sábado 28 de marzo

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Día del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 23 de marzo: 8554-2.

Martes 24 de marzo: 1251-6.

Miércoles 25 de marzo: 1400-6.

Jueves 26 de marzo: 9117-1.

Viernes 27 de marzo: 1137-5.

Sábado 28 de marzo: 0606-8.

El lunes 30 de marzo será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Día. Se realizará en su horario habitual: 1:00 p.m.