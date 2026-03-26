El jueves 26 de marzo se vive con ese momento clave del día en el que todos buscan el resultado oficial del Chontico Día. No importa si jugaste por costumbre, por intuición o por pura suerte: ahora lo importante es revisar si tus cifras aparecen en el número ganador y saber cómo terminó tu jugada.

En medio de la rutina, el Chontico Día en Colombia se ha convertido en una pausa fija para muchos. Es ese instante en el que se detiene todo para mirar el resultado, ya sea desde el celular, en casa o en cualquier lugar, con la misma pregunta: ¿coincidieron los números?

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Jueves 26 de Marzo 2026

Encuentra acá el resultado oficial del Chontico Día actualizado y revisa rápidamente si tu número está entre los que marcaron la suerte en esta jornada.

Número Ganador: 9117

Y la 5ta Balota: 1.

Cómo se reparten los premios en la lotería Chontico Día

En el Chontico Día, los premios dependen de dos cosas clave: cuántas cifras aciertas frente al resultado oficial y cuánto dinero jugaste. No necesitas pegarle a todo el número para ganar; el sistema está diseñado para dar varias opciones de premio, lo que hace que cada sorteo tenga más posibilidades de celebrar algún acierto.

El pago más alto llega al acertar las cuatro cifras exactas en el mismo orden, con un multiplicador de 4.500 veces lo jugado. Pero también hay otras formas de ganar: cuatro cifras en cualquier orden (208 veces), tres cifras exactas (400 veces), tres cifras en cualquier orden (83 veces), dos cifras finales (50 veces) y hasta la última cifra (5 veces). Este esquema hace que una misma jugada pueda tener varias formas de premio.

Chontico Día y Chontico Noche: mismo juego, distinto horario

La diferencia entre el Chontico Día y el Chontico Noche está en cuándo se juegan. El primero se realiza todos los días a la 1:00 p.m., mientras que el segundo se juega en la noche, con horarios que cambian según el día.

En lo demás, son exactamente iguales. Tanto el Chontico Día en Colombia como el Chontico Noche comparten las mismas reglas, premios y probabilidades. Al final, elegir entre uno u otro depende del momento del día en el que prefieras revisar el resultado del Chontico y vivir la emoción del sorteo.