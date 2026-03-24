El martes 24 de marzo llega con toda la atención puesta en el resultado oficial del Chontico Día, uno de los sorteos más consultados del chance en Colombia. Como cada jornada, miles de jugadores están listos para comprobar si su combinación coincide con el número ganador, en un momento que mezcla expectativa y emoción.

El Chontico Día en Colombia se ha vuelto parte de la rutina diaria para quienes disfrutan de este juego. Elegir cuatro cifras y esperar el resultado del juego de chance es una dinámica rápida y sencilla que mantiene a los jugadores pendientes hasta el instante en que se revelan las cifras ganadoras.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Martes 24 de Marzo 2026

Aquí encontrarás el resultado oficial del Chontico Día actualizado para verificar tu número en segundos y saber si tu jugada está entre las cifras premiadas del día.

Número Ganador: 1251

Y la 5ta Balota: 6.

Cómo eligen sus números los colombianos en el Chontico Día

En el Chontico Día, elegir un número casi nunca es al azar (aunque lo parezca). Muchos jugadores se inspiran en fechas importantes, edades, momentos clave o números familiares, convirtiendo cada jugada en algo personal. Otros encuentran señales en lo cotidiano: cifras que ven repetidas en el día, en una factura o incluso en la hora, y las llevan directo al resultado como su jugada.

También están quienes hacen del juego un hábito. Repiten la misma combinación durante semanas o prueban distintas opciones basadas en resultados anteriores, no porque cambie la probabilidad, sino porque le da más emoción al momento de esperar el número ganador del Chontico Día. Es parte del ritual que muchos disfrutan cada día.

El premio mayor del Chontico Día y cómo se puede ganar

El mayor premio del Chontico Día en Colombia llega cuando aciertas las cuatro cifras exactas en el mismo orden, con un pago que puede ser de hasta 4.500 veces lo invertido. Por eso, cada jornada el resultado oficial del sorteo genera tanta expectativa entre los jugadores.

Además, existe la modalidad combinada, donde el orden no importa. Si las cuatro cifras coinciden, puedes ganar hasta 208 veces el valor jugado, lo que amplía las opciones. Este sistema hace que cada jugada tenga sentido y mantiene la emoción en cada sorteo del Chontico Día.