El domingo 22 de marzo llega con la expectativa de miles de jugadores atentos al resultado oficial del Chontico Día, uno de los sorteos más consultados del chance en Colombia. Como cada jornada, quienes participaron están listos para comprobar si su combinación coincide con el número ganador, en un momento clave que mezcla emoción y rutina.

El Chontico Día en Colombia sigue siendo una de las opciones favoritas por su dinámica simple y rápida. Elegir cuatro cifras y esperar el resultado es parte del día a día de muchos jugadores, que revisan en segundos si su jugada logró acertar alguna de las combinaciones premiadas.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Domingo 22 de Marzo 2026

Aquí encontrarás el resultado confirmado del Chontico Día para verificar tu número rápidamente y saber si tu jugada está entre las cifras que marcaron la suerte en esta jornada.

Número ganador: 5323

Y la 5ta Balota: 6.

Cuánto cuesta jugar y cómo se calculan los premios del Chontico Día

El Chontico Día en Colombia es un juego pensado para todos los bolsillos. Puedes empezar con una jugada desde $600 pesos y subir el valor según lo que quieras invertir. Esa flexibilidad hace que puedas jugar de vez en cuando o todos los días, sin complicaciones y adaptando la experiencia a tu propio ritmo.

Lo clave es que el valor que jugadas define directamente lo que puedes ganar. En el resultado oficial del Chontico Día, el premio se calcula multiplicando el monto jugado según el tipo de acierto, ya sea total o parcial. En otras palabras, no solo eliges tus números, también decides el nivel de ganancia al que quieres apuntar en cada jugada.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Día: lunes 16 al sábado 21 de marzo

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Día del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 16 de marzo: 1187-4.

Martes 17 de marzo: 7466-0.

Miércoles 18 de marzo: 3855-4.

Jueves 19 de marzo: 5359-6.

Viernes 20 de marzo: 4467-0.

Sábado 21 de marzo: 8901-8.

El lunes 23 de marzo será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Día. Se realizará en su horario habitual: 1:00 p.m.