El sábado 21 de marzo llega con toda la expectativa puesta en el resultado oficial del Chontico Día, uno de los sorteos más consultados por los jugadores de chance en Colombia. Como en cada jornada, miles de personas están listas para descubrir si su combinación coincide con el número ganador, un momento que mezcla emoción, rutina y esperanza.

El Chontico Día en Colombia se ha convertido en parte del día a día de muchos jugadores. Elegir cuatro cifras y esperar el resultado es una dinámica simple que mantiene la atención hasta el instante en que se revelan las cifras ganadoras, cuando todos revisan rápidamente si su jugada tuvo premio.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Sábado 21 de Marzo 2026

En este artículo puedes consultar el resultado del Chontico Día del sábado 21 de marzo, con la combinación ganadora del sorteo más reciente.

Número Ganador: 8901

Y la 5ta Balota: 8

Cuánto cuesta jugar la lotería Chontico Día en Colombia

El Chontico Día en Colombia se destaca por ser accesible para todos. Puedes empezar con una jugada desde $600 pesos y subir el valor hasta donde te sientas cómodo, lo que permite ajustar la apuesta según tu presupuesto. Esa flexibilidad hace que tanto quienes juegan ocasionalmente como los que participan a diario encuentren una forma de entrar al sorteo.

Además, el monto que elijas no es menor: define directamente cuánto podrías ganar. Es decir, no solo eliges tus cuatro cifras, también decides el nivel de premio al que apuntas en cada resultado del Chontico Día, haciendo que la experiencia sea más personalizada.

Cómo se calculan los premios del Chontico Día

El sistema de pagos del Chontico Día está pensado para que siempre haya opciones. No necesitas acertar todo el número para ganar, ya que también se premian coincidencias parciales dentro del resultado oficial del Chontico Día.

Por cada peso jugado, los premios funcionan así: acertar 4 cifras en cualquier orden paga 208 veces, 3 cifras exactas paga 400 veces, 3 cifras en cualquier orden paga 83 veces, 2 cifras exactas paga 50 veces y acertar la última cifra paga 5 veces. Este modelo hace que cada jugada tenga valor y mantiene la emoción en cada sorteo.