El jueves 19 de marzo llega con la expectativa de miles de jugadores atentos al resultado oficial del Chontico Día. Como cada jornada, quienes participaron en este popular juego de chance buscan confirmar si su combinación coincide con el número ganador del Chontico Día, en uno de los momentos más esperados del día.

El Chontico Día en Colombia se ha convertido en una rutina diaria para muchos, gracias a su formato ágil y fácil de jugar. Elegir cuatro cifras y esperar el resultado es parte de la emoción que acompaña a quienes revisan rápidamente si su jugada logró acertar alguna de las combinaciones premiadas.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Jueves 19 de Marzo 2026

Compartimos el resultado confirmado del Chontico Día para que puedas verificar tu número en segundos y saber si tu jugada está entre las cifras que marcaron la suerte en esta jornada.

Número Ganador: 5359

Y la 5ta Balota: 6.

El Chontico: juego de chance que es parte del día a día en Colombia

El Chontico no es solo un sorteo, es parte de la rutina de miles de personas en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. En ciudades como Cali, Palmira, Tuluá o Buga, revisar el número ganador del Chontico Día es un hábito que se repite a diario, casi como un ritual que conecta a familias, amigos y vecinos alrededor de la misma expectativa.

Su éxito está en lo simple: eliges cuatro cifras, decides cuánto jugar y listo. Sin complicaciones. Además, con dos sorteos diarios –Chontico Día al mediodía y Chontico Noche en la noche- siempre hay un momento para intentar y luego revisar el resultado del Chontico, manteniendo viva la emoción en cualquier momento del día.

Chontico Día: premios pensados para mantener la emoción

El Chontico Día en Colombia destaca por su sistema de premios, que no se limita solo al acierto total. Aunque acertar las cuatro cifras exactas es el premio mayor, también hay pagos por coincidencias parciales, lo que hace que más jugadores tengan opciones de ganar en cada resultado del Chontico Día.

Además, cada persona decide cuánto invertir, lo que hace que el juego sea flexible y accesible. Esa mezcla de cercanía, emoción constante y tradición es lo que mantiene al Chontico Día como uno de los sorteos más queridos en el país, presente todos los días en la vida de quienes lo juegan.