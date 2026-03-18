El miércoles 18 de marzo llega con toda la atención puesta en el resultado oficial del Chontico Día, uno de los sorteos más consultados por los jugadores de chance en Colombia. Como cada jornada, miles de personas esperan conocer las cuatro cifras ganadoras del Chontico Día para comprobar si su jugada coincide con el número que marcó la suerte en esta edición.

El Chontico Día en Colombia se ha consolidado como una de las opciones favoritas por su dinámica rápida y fácil de seguir. Elegir un número, esperar el resultado y revisar si la combinación resultó premiada es una rutina que mezcla emoción, intuición y expectativa en cada sorteo.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Miércoles 18 de Marzo 2026

Este es el lugar en el que encontrarás el resultado confirmado del Chontico Día para verificar tu jugada en segundos y saber si tu número está entre las cifras premiadas de hoy.

Número Ganador: 3855

Y la 5ta Balota: 4.

Cómo funcionan los premios del Chontico Día en Colombia

El Chontico Día en Colombia tiene un sistema de premios pensado para que no todo dependa del acierto total. Aunque el mayor pago se lo lleva quien acierta las cuatro cifras exactas, también hay recompensas por coincidencias parciales y combinaciones sin orden, lo que hace que más jugadas tengan шанс de ganar en cada resultado del Chontico Día.

Este modelo escalonado mantiene la emoción en cada sorteo, porque incluso si no aciertas todo el número, puedes obtener un premio. Así, el juego se vuelve más dinámico y accesible para quienes participan todos los días.

Cuánto paga el Chontico Día según el tipo de acierto

Cuando aciertas las cifras en el mismo orden del resultado oficial del Chontico Día, accedes a los premios más altos. Por ejemplo, acertar las cuatro cifras exactas puede pagar hasta 4.500 veces lo apostado, mientras que coincidir en las tres últimas cifras o en las dos finales también genera premios proporcionales.

Además, el sorteo también reconoce aciertos sin importar el orden. Es decir, si tus números aparecen en el número ganador del Chontico Día, aunque no estén en la misma posición, también puedes ganar. Incluso acertar solo la última cifra tiene premio, lo que amplía las opciones y mantiene el interés en cada jugada.