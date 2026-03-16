El lunes 16 de marzo llega con la atención de miles de jugadores puesta en el resultado oficial del Chontico Día. Como ocurre cada jornada con este popular juego de chance en Colombia, quienes participaron esperan conocer las cuatro cifras ganadoras para comprobar si su combinación coincidió con el número que marcó la suerte en el sorteo de hoy.

El Chontico Día en Colombia se ha consolidado como uno de los sorteos más consultados a diario. Su dinámica es simple: elegir un número de cuatro cifras y esperar el momento en que se publica el resultado, instante en el que miles de jugadores revisan rápidamente su jugada para saber si acertaron el número ganador.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Lunes 16 de Marzo 2026

Aquí encontrarás el resultado del sorteo Chontico Día en Colombia para verificar tu número y confirmar si tu jugada aparece entre las cifras premiadas de la jornada.

Número Ganador: 1187

Y la 5ta Balota: 4.

Cómo se realiza el sorteo del Chontico Día en Colombia

El Chontico Día se juega todos los días a la 1:00 p.m. mediante un sistema totalmente aleatorio. En cada sorteo se extraen cuatro balotas numeradas del 0 al 9, y el orden en que aparecen forma el número ganador. Este proceso está certificado y supervisado por las autoridades del juego, garantizando que todas las combinaciones tengan exactamente la misma probabilidad.

Para participar solo debes elegir cuatro cifras, ya sea manualmente o utilizando el número automático en puntos de venta autorizados o plataformas oficiales. Una vez registrada la jugada, queda habilitada para el sorteo del mismo día. Minutos después, el resultado oficial del Chontico Día se publica en canales verificados para que los jugadores puedan comprobar si acertaron.

Cuánto paga el Chontico Día a los ganadores del sorteo

El gran atractivo del Chontico Día en Colombia está en su sistema de premios. El pago más alto se obtiene al acertar las cuatro cifras exactas en el orden correcto, con un premio que puede llegar a 4.500 veces el valor jugado. Por eso, incluso una jugada pequeña puede convertirse en una ganancia importante.

Además del premio mayor, el sorteo también paga por coincidencias parciales. Es posible ganar acertando tres cifras, dos cifras o incluso la última cifra, con pagos proporcionales al valor jugado. Este esquema hace que cada jugada tenga valor y mantiene la emoción de revisar el resultado del Chontico Día todos los días.